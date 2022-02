CordenPharma

CordenPharma schließt Übernahme von drei Produktionsanlagen von Vifor Pharma ab

Luxemburg (ots/PRNewswire)

CordenPharma, eine führende Full-Service Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO), die Wirkstoffe, Hilfsstoffe, Arzneimittel und damit verbundene Verpackungsdienstleistungen anbietet, gab heute den Abschluss der Übernahme von drei Produktionsstätten von Vifor Pharma bekannt, die letztendlich in Corden Pharma Fribourg S.A. (einschließlich ihrer Niederlassung in Ettingen) in der Schweiz und Corden Pharma Lisbon S.A. in Portugal umbenannt werden.

Dr. Michael Quirmbach, Chief Executive Officer & President von CordenPharma, sagte: „Wir heißen die drei Standorte und ihre Mitarbeitenden als neue Mitglieder der CordenPharma Gruppe willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Vifor bei der Lieferung von Fertigarzneimitteln von Vifor Pharma, auch an ihre bereits bestehenden Kunden. Die übernommenen Pharmastandorte verfügen über gut ausgebildete Mitarbeiter, die kulturell sehr gut zu uns passen, über eine hochmoderne Infrastruktur und über eine solide Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Vorschriften. Diese hervorragende Gelegenheit passt gut zu unserer Strategie, unsere CDMO-Kapazitäten zu erweitern."

Die Übernahme der Produktionsstätten von Vifor Pharma wird die Fähigkeiten und Kapazitäten von CordenPharma in der Herstellung von nicht sterilen Darreichungsformen von Arzneimitteln, insbesondere von festen Darreichungsformen zum Einnehmen wie Tabletten und Kapseln, erweitern. Mit diesen drei neuen Einrichtungen besteht das globale Netzwerk von CordenPharma nun aus zwölf Standorten (11 GMP-Standorte und 1 F&E-Labor), die von mehr als 2.600 Mitarbeitern unterstützt werden und im Jahr 2022 einen erwarteten Umsatz von über 800 Mio. € erwirtschaften.

