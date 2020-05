Amgen Switzerland AG

Amgen Switzerland ist zweitbester Arbeitgeber der Schweiz

Amgen bekommt "Silber" in der Kategorie 50-249 Mitarbeitende; 9 von 10 Mitarbeitenden empfehlen Amgen als "Great Place to Work".

Bild-Infos

Download

Rotkreuz (ots)

Amgen Switzerland AG zählt erneut zu den besten Arbeitgebern der Schweiz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Great Place to Work® Instituts, bei der Mitarbeiter aus rund 200 Unternehmen die Qualität und Attraktivität ihres Arbeitgebers bewertet haben. Das Biotechnologie-Unternehmen Amgen erreichte im nationalen Ranking unter Unternehmen zwischen 50 und 249 Beschäftigten den 2. Platz. Die Gesamtergebnisse der Befragung wurden am Mittwoch, 13.05.2020 im Rahmen einer Online-Preisverleihung vorgestellt.

Amgen Switzerland hat bei der Umfrage unter den Mitarbeitenden mehrere herausragende Wertungen erhalten: So haben 98% der Befragten positiv gewertet, wie Amgen mit dem Thema "Gleichbehandlung von allen Mitarbeitenden" umgeht. Und insgesamt haben 90% aller Mitarbeitenden Amgen als einen "Great Place to Work" bezeichnet.

Das unabhängige Great Place to Work® Institut zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten. "Die diesjährige Auszeichnung als zweitbestes Unternehmen in der Schweiz in unserer Kategorie, die mit dem 40-jährigen Jubiläum von Amgen zusammenfällt, macht uns alle stolz und gibt uns Kraft, unsere Bemühungen im Dienste der Patienten fortzusetzen", freut sich Henrik Asmussen, Geschäftsführer von Amgen Switzerland. "Ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen in meinem Schweizer Team: Denn sie haben mit ihrer Persönlichkeit und Einstellung zu diesem grossartigen Ergebnis beigetragen."

Zur Studie

Über 200 Unternehmen haben in diesem Jahr an der unabhängigen Analyse "Beste Arbeitgeber der Schweiz 2020" von Great Place to Work zu ihrer Arbeitsplatzkultur teilgenommen, von denen es 46 in den drei Kategorien "Small", "Medium" und "Large" in die Bestenlisten geschafft haben. Die Resultate basieren auf dem Feedback von über 17'000 Mitarbeitenden, die von Great Place to Work befragt wurden. Als Grundlage für das Ranking dienen Kriterien wie Teamgeist, Fairness oder Vertrauen. Diese Zertifizierung wird sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern weltweit anerkannt und gilt als der "Goldstandard" bei der Identifizierung und Anerkennung von Great Workplace-Kulturen.

Pressekontakt:

Sonja Luz, Presse.ch@amgen.com, Telefon +41 41 369 03 71, Amgen

Switzerland AG