IKON Zentrum für Luft- und Raumfahrt

IKON bietet attraktive Karrierechancen in der Luft- und Raumfahrt

Zürich (ots)

Mit einem klaren Fokus auf Klimawandel, Mobilität und technologischer Entwicklung ist IKON an der vordersten Front der Luft- und Raumfahrtforschung tätig. Seine Leistungsfähigkeit verdankt das Forschungszentrum in erster Linie seinen hervorragend ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben bei IKON die einzigartige Gelegenheit, an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis tätig zu sein und an internationalen Projekten mitzuwirken.

Modernste Ausstattung und inspirierende Projekte

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unserer grösstes Kapital“, betont Yaver Demier, Leiter des Zentrums für Luft- und Raumfahrt. „Wir schätzen nicht nur ihr Engagement, sondern legen auch grossen Wert darauf, dieses zu fördern.“ Die hoch qualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen realisieren an den insgesamt sieben Instituten und Einrichtungen zukunftsweisende Projekte. Das gemeinsame Ziel ist es, die Erde und das Weltall zu erforschen und Technologien für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Für diese aussergewöhnlichen Aufgaben bietet IKON nicht nur Zugang zu modernster, technologischer Infrastruktur mit zahlreichen Laboren und Grossforschungsanlagen, sondern auch die Möglichkeit, in einem inspirierenden Umfeld zu wachsen. Gelebte Werte wie Respekt, Toleranz und Teamgeist schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wertgeschätzt fühlt.

Weiterentwickeln mit IKON

Neben der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses legt IKON grossen Wert auf kontinuierliche Fortbildung. Das ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand zu halten.

„Ergänzt werden die Weiterbildungsmöglichkeiten unserer Beschäftigten durch eine Vielzahl an Massnahmen, um Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen“, sagt Yaver Demir. Flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitbeschäftigung und spezielle Förderprogramme unterstützen sie dabei, ihre Karriereziele zu verfolgen und gleichzeitig private Verpflichtungen bestmöglich zu berücksichtigen.

Auch Chancengleichheit wird grossgeschrieben. „Wir bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängig von Geschlecht oder Herkunft die gleichen Chancen und fördern eine offene und inklusive Unternehmenskultur“, ergänzt Demir. So werden beispielsweise Bewerbungen schwerbehinderter Menschen bei fachlicher Eignung bevorzugt.

Über IKON Zentrum für Luft- und Raumfahrt

IKON ist ein unabhängiges Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt in der Schweiz, das sich aus sieben Instituten und Einrichtungen zusammensetzt. Es deckt ein breites Spektrum an Forschungsbereichen ab, von der Luft- und Raumfahrt über Energie und Verkehr bis hin zu Sicherheit und Digitalisierung sowohl in den angewandten Wissenschaften als auch der Grundlagenforschung. Leiter ist Yaver Demir.