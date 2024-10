The Riverside Company

Riverside erweitert Dastex-Gruppe durch Übernahme von pure11

Cleveland (ots/PRNewswire)

Drittes Add-on erweitert Produktportfolio und Marktpräsenz in der DACH-Region

The Riverside Company (Riverside), die auf mittelständische Wachstumsunternehmen spezialisierte, weltweit tätige Investmentgesellschaft, gab bekannt, dass ein verbundener europäischer Fonds (REF) eine bindende Vereinbarung zur Investition in die pure11 GmbH (pure11), einen deutschen Distributor von Verbrauchsmaterialien für Reinräume und andere kontrollierte Umgebungen, eingegangen ist. Die Investition ist die dritte Add-on Akquisition in 16 Monaten für das Portfoliounternehmen Dastex Group GmbH (Dastex), ein auf Reinraumkleidung und Verbrauchsmaterialien spezialisierter Distributor in Europa. Der Abschluss des Geschäfts steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden.

Pure11, gegründet im Jahr 2007, bietet durch den Vertrieb von Drittmarken sowie seiner Eigenmarke CELOS® ein breites Produktportfolio, das Handschuhe, Tücher, Einwegkleidung und Tupfer umfasst. Das Unternehmen mit Sitz in Grünwald, Deutschland, bedient hauptsächlich Kunden aus der Pharma- und Halbleiterindustrie, aber auch aus der optischen Glas- und Automobilindustrie sowie der Apothekenbranche.

Damien Gaudin, Partner bei Riverside Europe, der die Transaktion leitete, kommentierte: „Mit pure11 setzt Dastex seine Expansionsstrategie in Europa fort und erwirbt einen bedeutenden unabhängigen Anbieter von Reinraumverbrauchsmaterialien in der DACH-Region. Das Unternehmen hat durch seine erfahrene Vertriebsorganisation und strategische Vertriebspartner eine starke Marktpräsenz aufgebaut. Dieser Erfolg wird durch den Fokus auf enge Beziehungen zu Lieferanten und die Nutzung der starken technischen Expertise weiter gestärkt. Neben der Festigung der Marktposition von Dastex in der DACH-Region wird die Übernahme von pure11 das Produktangebot der Gruppe weiter verbessern, die Endmarkt-Exposition diversifizieren und Dastex ermöglichen, das starke Managementteam der pure11 zu integrieren."

Der Eigentümer und Geschäftsführer von pure11, Julian Kropp, fügte hinzu: „Ich bin unglaublich stolz auf den Erfolg des pure11-Teams in den letzten Jahren. Die strategische Kombination mit Dastex ist der richtige Schritt für pure11, der es uns ermöglichen wird, ehrgeizige Wachstumsziele noch schneller zu erreichen, indem wir die vereinten Stärken zweier erstklassiger Unternehmen nutzen. Das gesamte Managementteam und ich freuen uns darauf, das nächste Kapitel zu beginnen, da es keinen besseren Partner geben könnte, der unsere Werte von starkem Engagement, exzellentem Service und Produktinnovation teilt. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter erheblich von dieser neuen Partnerschaft profitieren werden."

Linda Vereycken, CEO von Dastex, erklärte: „Zusammen mit unserem gesamten Managementteam freue ich mich, die strategische Übernahme von pure11 bekannt zu geben, welche Vorteile für beide Unternehmen und Wachstum für die Gruppe verspricht. Pure11 hat sich zügig seine Marktposition in Deutschland und den Nachbarländern erarbeitet. Die Übernahme von pure11 konsolidiert die Stärken zweier komplementärer Unternehmen und verbessert unser Reinraum-Know-how und unsere Dienstleistungen. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Etablierung unserer Position als einer der führenden Reinraumspezialisten in der EU, mit dem Ziel, der vertrauenswürdigste Partner für unsere Kunden zu werden. Diese Übernahme unterstreicht die Fähigkeit von Dastex, Chancen zu erkennen, die mit unseren Werten, unserer Vision und unserer europäischen Expansionsstrategie übereinstimmen."

Riverside erwarb Dastex und das erste Add-on Vita Verita Mitte 2023. Im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie fügte das Unternehmen im April 2024 AET, einen führenden unabhängigen Anbieter in Norwegen, zur Gruppe hinzu. Die Übernahme von pure11 markiert einen weiteren Schritt zum Aufbau einer führenden europäischen Plattform für Reinraum-Kontaminationskontrolle, die gut positioniert ist, um weiter organisch und durch Übernahmen zu wachsen. Dastex bedient die kontinuierlich wachsende Reinraumindustrie und hilft Kunden in den Bereichen Pharma, Life Sciences, Halbleiter und anderen High-Tech-Industrien, immer strengere Qualitäts- und Regulierungsstandards zu erfüllen.

Gemeinsam mit Damien Gaudin arbeiteten für Riverside Vice Presidents Maxime Meulemeester und Nicola Tomaschko, Senior Associate Sebastiaan Pauwels und Senior Legal Counsel Peter Parmentier an der Transaktion.

Über The Riverside Company

The Riverside Company ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, eine der führenden Private Equity- und Flexible Capital Optionen für Unternehmer und Mitarbeiter im Mittelstand zu sein, indem sie danach strebt, transformatives Wachstum zu fördern und nachhaltigen Wert zu schaffen. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat Riverside mehr als 1.000 Investitionen getätigt. Die internationalen Private Equity- und Flexible Capital-Portfolios von Riverside umfassen mehr als 140 Unternehmen.

Riverside Europe ist ein integraler Bestandteil des umfassenden globalen Netzwerks von Riverside, welches seit 1989 in Europa aktiv ist. Riverside ist davon überzeugt, dass eine globale Präsenz in Kombination mit tiefgreifendem Verständnis der lokalen Gegebenheiten, der Kultur und der Geschäftspraktiken die Teammitglieder zu besseren Geschäftspartnern macht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.riversidecompany.com.

