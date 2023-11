GameChange Solar

GameChange Solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Bison Energy, um fünf Solarprojekte auf den australischen Markt zu bringen

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire)

Unternehmen wird seinen Genius Tracker™ für 125 MW an Entwicklungsprojekte in New South Wales und Victoria liefern

Am 26. Oktober unterzeichnete GameChange Solar, ein weltweit führender Anbieter von Solar-Tracker- und Fixed-Tilt-Racking-Technologie, auf der All Energy Australia Exhibition & Conference in Melbourne eine Absichtserklärung mit Bison Energy. Die Absichtserklärung (MOU) stellt die Weichen für eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, um gemeinsam fünf Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 MW auf den australischen Markt zu bringen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird GameChange Solar seinen Genius Tracker™ für die Entwicklungsprojekte von Bison Energy in New South Wales und Victoria liefern.

„Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Bison Energy bei dieser Vereinbarung", sagte Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar. „Diese Ankündigung ist der Höhepunkt zweier Unternehmen, die eine gemeinsame strategische Vision haben, den Planeten durch die Produktion von Solarfarmen der erneuerbaren Generation mit Energie zu versorgen. Wir hoffen, dass damit der Grundstein für eine globale Allianz mit Bison Energy gelegt wird."

Bison Energy ist ein privater globaler Entwickler, Investor, EPC und Anlagenbesitzer für umweltfreundliche erneuerbare Energieprojekte mit Hauptsitz in Tokio, Japan, und Niederlassungen in Europa, Südostasien, Amerika und Australien/Neuseeland. Bison Energy Australia ist seit 2017 in Australien tätig, wobei die 350-MW-Solarfarm Walla Walla der größte Erfolg des Unternehmens ist. Seitdem haben sie eine umfangreiche Pipeline von Solarfarmen unterschiedlicher Größe und hybriden Solarfarmen mit Energiespeicherung sowie eigenständige Energiespeicherprojekte entwickelt.

Brendan Murphy, Country Director von Bison Energy für Australien und Neuseeland, sagte: „Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit GameChange Solar. Mark Legge und sein sehr erfahrenes technisches Team haben Bison bis heute bei einem unserer aktuellen Victorian-Projekte, das sich im Bau befindet, maßgeblich unterstützt. Die Racking-Branche ist ein hartes Pflaster, aber GameChange Solar hat es geschafft, mit seinen effizienten Vormontage- und Schnellspannkonstruktionen eine Marktlücke zu finden, von der das Ingenieurteam von Bison Energy sehr beeindruckt ist. In wirtschaftlicher Hinsicht sparen wir durch diese Art von Designs bei den Installationskosten, was in der derzeitigen Situation alles bedeutet."

„Wir freuen uns darauf, das endgültige GameChange-Produkt fertiggestellt und in Betrieb genommen zu sehen, damit wir weiterhin unser Versprechen einhalten können, Gemeinden durch saubere Energieerzeugung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen und zu einer saubereren Umwelt für die Zukunft beizutragen, was durch unseren Kernwert Powered by Natureuntermauert werden muss", fügte Murphy hinzu.

Informationen zu GameChange Solar

GameChange ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-Tracker -Lösungen, die in Solarenergie-Projekten im öffentlichen Bereich und in Freiflächenanlagen weltweit eingesetzt werden. Wir haben mehr als 29 GW an Solar-Tracker- und Fixed-Tilt-Systemen geliefert, die schnelle Installation, bankfähige Qualität und unschlagbaren Wert durch überlegene Technik, innovatives Design und hochvolumige Fertigung vereinen. Unsere Produkte ermöglichen es Solarmodulen in Kraftwerken, der Bewegung der Sonne über den Himmel zu folgen und die Anlagenleistung zu optimieren, während sie gleichzeitig das Array vor schädlichen Wetterbedingungen schützen. Darüber hinaus baut GameChange Solar über seine Tochtergesellschaft GeniusBOS ein Produktportfolio für das breitere System der erneuerbaren Energien auf. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GameChange Solar.

