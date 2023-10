GameChange Solar

GameChange Solar kündigt bahnbrechenden Vertrag über die Lieferung von Solar-Trackern zur Unterstützung von 560 MW Leistung in Ägypten an

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire)

GameChange Solar, ein globaler Anbieter von Solargestell-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit CEEC-ZTPC, einem Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen („EPC") mit Hauptsitz in China und Energie-Entwicklungsprojekten in mehreren Ländern, einen Vertrag über die Lieferung von Solar-Tracker-Systemen zur Unterstützung eines Solarprojekts mit einer Kapazität von 560 MW in Ägypten abgeschlossen hat.

Die zwischen GameChange Solar China und CEEC-ZTPC, einem renommierten Anbieter von Solar-EPC-Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, unterzeichnete Vereinbarung festigt eine Partnerschaft, die darauf abzielt, die Solarenergiebranche zu revolutionieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird GameChange Solar seine Solar-Tracking-Systeme zur Optimierung der Energieproduktion für den geplanten Kom Ombo-Solarpark in Ägypten bereitstellen, der von Africa Middle East Asia Power („AMEA") entwickelt wird.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CEEC-ZTPC bei diesem prestigeträchtigen Solarprojekt", sagte Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsame Vision, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu beschleunigen und die Nachhaltigkeit auf globaler Ebene voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Solar-Tracker das Potenzial dieses Projekts entfalten werden und die Energieerträge steigern sowie den CO2-Fußabdruck reduzieren werden."

GameChange Solar wird für dieses Projekt sein Genius Tracker™ 1P 2R System bereitstellen. „Wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Tracker-Anbieter GameChange Solar", erklärte Yang Sicheng, Vice General Manager von CEEC-ZTPC Intl. „Und wir freuen uns auf eine reibungslose Kollaboration bei diesem Projekt."

GameChange Solar verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung, der Herstellung und im Vertrieb von Systemen mit fester Neigung und Tracking-Funktion. Die Produkte des Unternehmens sind in zahlreichen Projekten auf vielen internationalen Märkten erfolgreich eingesetzt worden.

Informationen zu GameChange Solar

GameChange Solar hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Planeten mit sauberer Solarenergie zu versorgen. Wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir die Kosten für Gestelle mit fester Neigung und für Tracker-Anlagen senken. GameChange-Systeme vereinen schnelle Installation, profitable Qualität und unschlagbaren Wert durch überlegene Technik, innovatives Design und Großserienfertigung.

Das Portfolio von GameChange Solar mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten umfasst den innovativen Genius Tracker™, das MaxSpan™-System mit fester Neigung und das Pour-In-Place™-System mit Ballastierung für die Bodenmontage.

Weitere Informationen zu GameChange Solar und seinen hochmodernen Solargestell-Lösungen finden Sie unter www.gamechangesolar.com.

info@gamechangesolar.com