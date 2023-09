TVB Region Hall-Wattens

Goldener Herbst in der Region Hall-Wattens

Herbstzeit in der Region Hall-Wattens bedeutet Schlemmerzeit und perfektes Wetter für Outdooraktivitäten, wie Wandern oder Fahrradtouren. Herrliche Ausblicke am Berg und im Tal auf bunte Wälder und angezuckerte Berggipfel.

Im goldenen Herbst haben Wanderungen einen ganz besonderen Charme. Egal ob familienfreundliche Wanderung oder aktives Wandern am Berg, verschiedene Touren bieten allen die Möglichkeit, die herbstliche Natur von ihrer schönsten Seite zu erleben und neue Kraft zu tanken. Die Hüttenwirte erwarten die hungrigen Wanderer und Fahrradfahrer mit hausgemachten Spezialitäten und kühlen Erfrischungen. Doch auch im Tal gibt es kulinarisch Einiges zu entdecken, so zum Beispiel jeden Samstag am wöchentlichen Bauernmarkt in Hall. Heimische Produkte wie Gemüse, Fleisch und Käse werden hier von regionalen Anbietern verkauft.

Der herbstliche Eventkalender ist gut gefüllt in der Region Hall-Wattens. Ein Highlight ist der traditionelle Almabtrieb im September, bei dem festlich geschmückte Rinder von der Weide in ihren Stall zurück getrieben werden.

Im Herbst ist ab einem Preis von 89€ pro Person für zwei Übernachtungen inkl. HP die Natur-Genießerreise buchbar. Das Paket bietet dem Gast die Möglichkeit, eine geführte Wanderung aus dem Sommerwochenprogramm mitzumachen, oder die Region Hall-Wattens auf eigene Faust auf einem E-Bike zu erkunden.