DAZN

DAZN ist die Heimat des Kampfsports: MMA-Superstar Cédric Doumbé bei der Bellator Champions Series am 17. Mai in Paris live nur auf DAZN

Ismaning (ots)

Die Heimat des Kampfsports: Nur auf DAZN können Kampfsport-Fans in der Schweiz den Auftritt des französischen MMA-Superstars Cédric Doumbé verfolgen, wenn er am 17. Mai bei der Bellator Champions Series am Start ist

Cédric „The Best“ Doumbé, gefeiert vom französischsprachigen Publikum und Freund von zahlreichen Prominenten wie Kylian Mbappé, kämpft in Paris in der Weltergewicht-Kategorie gegen den US-Amerikaner Jaleel Willis

Doumbé ist nicht nur ein absoluter MMA-Superstar, sondern besticht im Ring auch durch seine Qualitäten als Entertainer – 1,3 Milionen Fans folgen ihm allein auf Instagram

Die Bellator Champions Series am 17. Mai ab 17:00 Uhr live aus der Accor Arena in Paris

Hochkarätige Fightcard: Neben Doumbé gegen Willis mit dem Main-Event Patchy Mix vs. Magomed Magomedov, Gregory Babene vs. Costello van Steenis, Slim Trabelsi vs. Louie Sutherland und mehr

Der Jahrhundert-Kampf live nur auf DAZN: Tyson Fury und Oleksandr Usyk kämpfen am 18. Mai im „Ring of Fire“ um den Titel als unangefochtener Schwergewichts-Weltmeister – sechs WM-Titel stehen auf dem Spiel; dazu der Deutsche Agit Kabayel im Duell mit Frank Sanchez

DAZN ist die Heimat des Kampfsports, u.a. mit den größten MMA-Ligen der Welt inklusive der UFC, PFL, Bellator und OKTAGON MMA. Außerdem ist DAZN die ultimative Destination für die größten Boxkämpfe mit den absoluten Topstars wie Anthony Joshua, Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Agit Kabayel uvm. Darüber hinaus erleben Fans nur auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a. mit der Bundesliga, UEFA Champions League, LALIGA, Serie A und Ligue 1 und auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf – alles an einem Ort, nur auf DAZN

Nur auf DAZN, der weltweit führenden Sport- und Unterhaltungsplattform, sehen Kampfsport-Fans am 17. Mai den Auftritt des gefeierten MMA-Superstars Cédric „The Best“ Doumbé bei der Bellator Champions Series in der Accor Arena in Paris. Doumbé ist vor allem in Frankreich und der französischsprachigen Schweiz ein absoluter Superstar. Über 1,3 Millionen Fans ihm allein auf Instagram, wo er seine Audience nicht nur mit seinen MMA-Künsten im Ring, sondern auch als waschechter Entertainer überzeugt.

Nur live auf DAZN: Die Bellator Champions Series mit MMA-Superstar Cédric „The Best” Doumbé

Im Co-Main-Event wird Cédric Doumbé (5-1) sein Bellator-Debüt feiern, wenn er sich mit Jaleel Willis (16-5) aus den USA misst. Ursprünglich sollte es für den Franzosen gegen Willis‘ Landsmann Derek Anderson gehen, der sich jedoch kurzfristig verletzte. Nach einem aufsehenerregenden Kampf am Anfang des Jahres gegen Baysangur „Baki“ Chamsoudinov bei der PFL Europe in Paris will Doumbé die Fans daran erinnern, warum er sich selbst „The Best“ nennt, wenn er gegen Willis mit dem Spitznamen „The Realest" antritt. Darüber hinaus hat Doumbé, der sowohl unter Fans als auch bei der französischen Prominenz, wie PSG-Superstar Kylian Mbappé und dem französischen DJ und Musikproduzenten DJ Snake, hohes Ansehen genießt, eine exklusive, mehrjährige Vertragsverlängerung mit der PFL unterzeichnet.

Darüber hinaus werden sich im Main-Event Patchy Mix (19-1) und Magomed Magomedov (16-1) im Kampf um die Weltmeisterschaft im Bellator Bantamgewicht gegenüberstehen. Als amtierender Champion geht es für Mix um die Titelverteidigung gegen seinen langjährigen Rivalen.Des Weiteren kommt es zu weiteren Highlight-Duellen zwischen dem Franzosen Gregory Babene und Costello van Steenis aus Holland um den Mittelgewichts-Titel sowie Slim Trabelsi, dem früheren Trainingspartner von Francis Ngannou, gegen Louie Sutherland im Schwergewicht und vielen mehr.

Die größten DAZN-Highlights ab 19,90 CHF pro Monat direkt über die Sky Switzerland Plattform genießen

Sportfans, die DAZN über Sky buchen, erhalten Zugriff auf sämtliche DAZN-Inhalte in der DAZN-App oder genießen das Beste von DAZN direkt über die Sky Switzerland Plattform als Einzelevent. Sky-Kunden sparen 5 CHF gegenüber dem regulären DAZN-Angebot: Bei einem 12-Monatsvertrag kostet DAZN über Sky Switzerland 19,90 CHF pro Monat. Mit monatlicher Flexibilität beträgt der Preis 34,90 CHF. Weitere Informationen zu DAZN über Sky Switzerland finden Sie hier: http://sky.ch

Noch mehr Kampfsport live nur auf DAZN: Der Box- Schwergewichts-Hammer Fury vs. Usyk am 18. Mai

Kampfsportfans können sich demnächst ebenfalls auf das legendäre Aufeinandertreffen zwischen „Gypsy King“ Tyson Fury und „The Cat“ Oleksandr Usyk live nur auf DAZN freuen. Der Kampf wurde nach einer Verletzung von Tyson Fury auf den 18. Mai verschoben. Der Sieger aus dem Fight zwischen dem Briten und dem Ukrainer wird der erste unangefochtene Schwergewichts-Weltmeister („Undisputed Champion“) seit Lennox Lewis 1999, die Gürtel der WBA, WBC, WBO, IBF, IBO und The Ring Championship auf sich vereinen und spätestens dann in den Box-Olymp aufsteigen. Zusätzlich wird auch die deutsche Schwergewichtshoffnung, Agit Kabayel, an dem Abend gegen den Kubaner Frank Sanchez kämpfen. Der Gewinner soll einen Titelkampf erhalten.

DAZN ist die Heimat des Kampfsports, u.a. mit den größten MMA-Ligen der Welt inklusive der UFC, PFL, Bellator und OKTAGON MMA. Außerdem ist DAZN die ultimative Destination für die größten Boxkämpfe mit den absoluten Topstars wie Anthony Joshua, Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Agit Kabayel uvm. Darüber hinaus erleben Fans nur auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a. mit der Bundesliga, UEFA Champions League, LALIGA, Serie A und Ligue 1 und auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf – alles an einem Ort, nur auf DAZN.

ÜBER DAZN

DAZN ist die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform und bietet allen Fans in Deutschland den besten Live-Fußball an einem Ort: Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag und Fans bekommen die Bundesliga und UEFA Champions League sowie LALIGA, Serie A, Ligue 1, andere internationale Top-Ligen und –Wettbewerbe und den besten Frauenfußball mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga, UEFA Women’s Champions League, Liga F, Serie A Femminile, Division 1 Feminine und NWSL. Darüber hinaus bietet DAZN die breiteste und beste Auswahl an Sportarten außerhalb des Fußballs, darunter der beste US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - insgesamt mehr als 100 Live-Events pro Woche und über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr, alle an einem Ort, nur auf DAZN. Die aktuellen Preise und Angebote finden Sie hier.

DAZN leistete Pionierarbeit in der Sportbranche, indem es 2016 Sportstreaming nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz als erste Märkte brachte. Seitdem können Fans mit DAZN Ihre Lieblingssportarten auf fast allen internetfähigen Geräten streamen und die Sport-Plattform ist mittlerweile in über 200 Ländern und Regionen verfügbar. Ob zu Hause auf dem SmartTV und Laptop, unterwegs auf dem Mobilgerät oder zusätzlich zur App mit den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 über Satellit, Kabel und IPTV durch Vertriebspartnerschaften mit Sky, GigaTV, MagentaTV, Prime Video Channels und waipu.tv. Live, Non-Live, zeitversetzt oder in der Wiederholung und in hoher Qualität mit bis zu FullHD-Auflösung.

Zusätzlich bietet DAZN ein über das Internet frei empfangbares, lineares 24/7 TV-Angebot für Sportfans: Auf DAZN FAST+ (exklusiv via Samsung TV Plus) und DAZN FAST (via waipu.tv, LG Channels, Zattoo und Cliq) bietet DAZN ein vollkommen kostenloses Angebot ausgewählter Live- und Non-Live-Inhalte für alle Fans und mit DAZN RISE (verfügbar auf allen o.g. FAST-Plattformen) den ersten linearen 24/7 Frauensport-Sender in Deutschland. Zudem bietet DAZN exklusiv auf Pluto TV vier weitere lineare und frei verfügbare Sportsender: DAZN INTERNATIONAL FOOTBALL, DAZN DARTS, DAZN FIGHTS und DAZN HELDINNEN.

Mit „DAZN For Business“ bietet die Sport-Entertainment-Plattform auch allen Kneipen, Sportsbars, Hotelbars, Vereinsheimen, Restaurants oder Wettbüros in Deutschland und Österreich den besten Live-Sport an einem Ort an, u.a. mit der Bundesliga, UEFA Champions League, NFL, NBA, LALIGA, Serie A, Ligue 1, in Kooperation mit RTL auch die UEFA Europa League und UEFA Conference League und in Kooperation mit MagentaTV die 3. Liga und Penny DEL. Interessierte Gastronomen können sich hier Informationen zum kommerziellen Angebot von DAZN einholen: https://business.dazn.com/de-DE/welcome

DAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte und einem führenden Sport-Streaming-Dienst in Italien, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Portugal, Japan, Taiwan, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. DAZN entwickelt neben dem Streaming von Premium-Sportinhalten die ultimative Destination für Sportfans, mit einem integrierten Wett-, Ticket-, Merchandising- und Gaming-Angebot. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://dazngroup.com.