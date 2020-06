Huami

2020 Q1: Huami weltweit unter den Top 5 bei Versand und Marktanteil von Armbanduhren[1]

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Mit einem weltweiten Wachstum von 80,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurde Huami zum Marktführer in Indonesien, Italien, Spanien und Indien.

Laut Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker (https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) der International Data Corporation (IDC) zählte Huami (NYSE: HMI) mit seiner Eigenmarke Amazfit im ersten Quartal 2020 weltweit zu den Top 5 in Bezug auf Versand und Marktanteil von Armbanduhren. Mit einem Wachstum von 80,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum übertraf Huami die Wachstumsrate im Armbanduhrenmarkt für Erwachsene deutlich.

Trotz der schwierigen Bedingungen, denen der Markt für Verbraucherelektronik ausgesetzt war,

war Huami in Bezug auf den Marktanteil ( ohne Kinderprodukte ) die Nummer 1 in Indonesien, Italien, Spanien und Indien. Zudem erreichte Huami einen Rekord-Marktanteil von 58 % in Indonesien, 38 % in Italien, 24 % in Spanien und 23 % in Indien. Huami erreichte erstmals auch in den USA, dem weltweit größten Einzelmarkt für Armbanduhren, einen Platz unter den Top 5. In Bezug auf den Versand befand sich Huami ( ohne Kinderprodukte ) unter den Top 3 in Thailand, den Top 4 in Russland und den Top 5 in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Polen und China[2].

Ungeprüfte Finanzergebnisse des ersten Quartals, das am 31. März 2020 endete, zeigten, dass Huami einen Umsatz von 1.088,5 Millionen RMB (153,7 Millionen USD) erreichte, ein Anstieg von 36,1 % gegenüber dem ersten Quartal 2019. Die Gesamtzahl der versendeten Einheiten betrug 7,6 Millionen im Vergleich zu 5,6 Millionen im ersten Quartal 2019.

[1] Gemäß Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker (https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) der International Data Corporation (IDC) [2] Gemäß Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker der (https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) International Data Corporation (IDC)

