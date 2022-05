Amazfit

AMAZFIT SIGNIERT DIE OFFIZIELLE OUTDOOR-SMARTWATCH FÜR DEN ESCAPE FROM ALCATRAZ TRIATHLON 2022

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Superrobuste und widerstandsfähige Outdoor-GPS-Smartwatch für Triathlon-Enthusiasten, die das Unmögliche wagen wollen

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), ist stolz darauf, zum offiziellen Outdoor-Smartwatch-Sponsor des Escape from Alcatraz Triathlon (EFAT) 2022 ernannt worden zu sein. Inspiriert vom Markenkern „Up Your Game" ist die superrobuste und widerstandsfähige Outdoor-Smartwatch-Serie T-Rex von Amazfit bereit, Triathleten mit den umfassenden Funktionen auszustatten, die sie brauchen, um sich der spannenden Herausforderung zu stellen.

Als Marke, die sich auf Gesundheit und Fitness konzentriert, widmet sich Amazfit der Bereitstellung fortschrittlicher Wearables, die zu einem gesunden und aktiven Lebensstil inspirieren, wie zum Beispiel die leistungsstarke, funktionale und langlebige Amazfit T-Rex-Serie, die zum umfassenden Outdoor-Portfolio der Marke beiträgt. Als Weiterentwicklung dieser robusten Outdoor-Kollektion wurde die neue Amazfit T-Rex 2 mit noch mehr aufregenden Upgrades auf den Markt gebracht, darunter:

Ein robuster und kühner, richtungsweisender Stil.

Hochpräzise Dualband- und Fünf-Satelliten-Ortung und 24 Tage Akkulaufzeit, die für jedes Abenteuer ausreichen.

Militärische Zähigkeit, ergänzt durch Tiefsttemperaturbetrieb in bis zu -30 °C kalten Umgebungen.

10 ATM wasserdicht, mehr als 150 Sportmodi (einschließlich Triathlon) und Rundum-Gesundheitsüberwachung für Triathleten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Brandneuer Routen-Import und Echtzeit-Navigation,[1] die es Triathleten aller Leistungsstufen ermöglicht, ihre Bewegungen direkt auf der Uhr zu verfolgen.

Jennifer Lau, Vizepräsidentin von IMGs Action Sports Events, sagte zu dieser neuen Partnerschaft: „Wir sind begeistert, Amazfit, ein führendes Unternehmen im Bereich Design und Leistung von Sport-Wearables, als unseren offiziellen Outdoor-Smartwatch-Sponsor an Bord zu haben. Das Engagement von Amazfit, Sportlern die Technologie zur Verfügung zu stellen, mit der sie ihre beste Leistung erzielen können, passt zum Lebensstil der Teilnehmer von Escape from Alcatraz."

In Zusammenarbeit mit dem Escape from Alcatraz Triathlon wird Amazfit ausgewählten EFAT-Triathleten brandneue Amazfit T-Rex 2 Outdoor-Smartwatches zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre individuelle Trainingsleistung und persönliche Gesundheitsdaten während des Rennens und darüber hinaus verfolgen können. Ein offizieller Amazfit-Stand wird am 4. und 5. Juni vor Ort sein, um die Teilnehmer anzufeuern und die Escape-Gemeinschaft über Produkte zu informieren, die Gesundheit mit Technologie verbinden.

Bin Fan, Vice President von Amazfit, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, einen der am meisten erwarteten Wettbewerbe in Amerika zu sponsern. Amazfit hat sich der Entwicklung zuverlässiger und multifunktionaler Outdoor-Smartwatches verschrieben, die die Lebensqualität verbessern. Wir sind tief in unserem Markenkern ‚Up Your Game' verwurzelt und ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihrem aktiven Geist freien Lauf zu lassen. Durch die Partnerschaft mit EFAT hoffen wir, einem breiteren Publikum ein besseres Nutzererlebnis bieten zu können und nicht nur Amateursportler, sondern auch Profisportler mit den modernsten Produkten der Marke zu unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites von Amazfit und EFAT.

[1] Diese Funktionen werden per OTA-Update hinzugefügt

Informationen zu Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Amazfit bietet eine große Auswahl an Smartwatches und Armbändern an. Der Markenkern von Amazfit lautet „Up Your Game" und ermutigt die Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist frei zum Ausdruck zu bringen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health angetrieben, die cloud-basiert rund um die Uhr umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, die den Nutzern helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen.

Amazfit wurde 2015 eingeführt und wird heute von Millionen von Nutzern verwendet. Seine Produkte sind in mehr als 90 Ländern in Nord- und Südamerika sowie in den Regionen EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen über Amazfit finden Sie unter www.amazfit.com. Weitere Informationen über Zepp Health finden Sie unter www.zepphealth.com.

Escape from Alcatraz Triathlon

Von Olympioniken und Weltmeistern bis hin zu begeisterten Altersklassen- und Behindertensportlern werden Triathleten aus aller Welt am Sonntag, den 5. Juni 2022, die Straßen und Gewässer von San Francisco beim 41. jährlichen Escape from Alcatraz Triathlon erobern. Die berüchtigte Geschichte der Insel als unentrinnbares Bundesgefängnis beleuchtet eine geheimnisvolle Herausforderung für Athleten auf der ganzen Welt, die Chance, aus Alcatraz zu entkommen." Für weitere Informationen besuchen Sie www.EscapeAlcatrazTri.com.

