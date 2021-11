Amazfit

Amazfit auf Platz drei der weltweit verkauften Smartwatches im 3. Quartal 2021

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Amazfit, eine Marke von Zepp Health (NYSE: ZEPP), belegte im dritten Quartal 2021 den dritten Platz bei den weltweiten Smartwatch-Lieferungen. Dies geht aus dem jüngsten Global Smartwatch Model Tracker hervor, der von Counterpoint Research, einem auf die Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche spezialisierten globalen Forschungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Im dritten Quartal wurden weltweit 9,9 Millionen Geräte ausgeliefert, was einem Wachstum von 89 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies folgte auf eine weitere robuste Leistung im ersten Quartal, in dem Amazfit laut Daten des Marktforschungsunternehmens International Data Corporation zum ersten Mal der viertgrößte Smartwatch-Anbieter der Welt nach Verkaufszahlen war. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 wurden weltweit insgesamt 27,8 Millionen Geräte ausgeliefert.

Auch auf den Überseemärkten konnte Amazfit einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen, denn zwischen Juli und September 2021 entfielen 61,8 % der weltweiten Auslieferungen des Unternehmens auf Amazfit. Amazfit hat sich in Italien und Spanien zu einer der beliebtesten Marken für intelligente Wearables entwickelt und verzeichnete in Deutschland einen Umsatzanstieg von 150 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit Tausenden von Verkaufsstellen im ganzen Land stiegen auch die Lieferungen in die Türkei um 324 % im Vergleich zu 2020.

Die starke Verkaufsdynamik wurde durch die Neuzugänge GTR 2e und GTS 2e zu den Bestsellern der Amazfit GTS 2- und GTR 2-Familie während der CES 2021 sowie durch die Einführung des Amazfit T-Rex Pro im März als Upgrade der Outdoor-Serie angetrieben. Amazfit hat auch durch globale Partnerschaften mit Spartan, der ESOK Rallye in der Türkei, der renommierten All-Russian Zavidovo SUP Challenge, der israelischen Beach Volleyball Meisterschaft und Cruce Teques in Mexiko an Bekanntheit gewonnen.

Im Oktober brachte die Marke die Smartwatch-Serien Amazfit GTR 3 und GTS 3 auf den Markt, die eine Reihe modernster Gesundheits- und Fitnessfunktionen bieten, die durch das firmeneigene Betriebssystem Zepp OS unterstützt werden. Amazfit hat außerdem eine neue Marke mit einem erfrischenden und unverwechselbaren Markenimage eingeführt, um die nächste Generation des globalen Publikums anzusprechen, und das Designer-Duo Heliot Emil und den prominenten Stylisten Christian Cowan engagiert, um modische Statements für sein modisches und lifestyle-orientiertes Wearable-Portfolio zu setzen. Zepp Health arbeitet derzeit mit maßgeblichen Einrichtungen des Gesundheitswesens zusammen, um mit Hilfe seiner PumpBeats(TM)-Engine Blutdruckforschung zu betreiben.

Es wird erwartet, dass die bevorstehende Weihnachtssaison in den wichtigsten Märkten ebenfalls erheblich zum Jahresumsatz beitragen wird.

Seit 2014 hat Zepp Health weltweit über 100 Millionen Geräte ausgeliefert.

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und ist eine weltweit führende Smart-Wearable-Marke, die sich auf Gesundheit und Fitness konzentriert. Amazfit bietet ein breites Produktportfolio mit smarten Uhren und Bändern, TWS-Ohrhörer, smarten Geräten für Sport und Gesundheit wie smarten Laufbändern und smarten Waagen sowie Sportgeräten. Das Motto der Marke lautet "Up Your Game", und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften auszuleben und ihrem Geist freien Lauf zu lassen.

Mit ihrer herausragenden Verarbeitung haben die Smartwatches von Amazfit viele Designpreise gewonnen, wie z. B. den deutschen IF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award.

Derzeit sind die Produkte von Amazfit in mehr als 90 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt erhältlich, in Nord- und Südamerika, Asien, Europa und darüber hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com

