Persistent Systems

Persistent führt einen der umfassendsten Aktienoptionspläne für Mitarbeiter in der globalen IT-Dienstleistungsbranche ein

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

80 % der Mitarbeiter sollen als Aktionäre direkt am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Digital Engineering, gab heute die Ausweitung seines Mitarbeiteraktienoptionsplans (Employee Stock Option Plan, ESOP) auf einen großen Teil seiner weltweiten Belegschaft bekannt. Die Mitarbeiter von Persistent waren die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens, und der ESOP wird sie für die Widerstandsfähigkeit belohnen, die sie in den letzten zwei Jahren gezeigt haben. Es wird erwartet, dass etwa 80 % der Beschäftigten unter diesen Plan fallen werden.

In Anbetracht des positiven Ergebnisses, das von der breiteren Beteiligung und dem Gefühl der Eigenverantwortung der Mitarbeiter erwartet wird, glauben wir, dass die Kosten des ESOP, die sich in einer Größenordnung von 70-80 Basispunkten bewegen werden, im Laufe der Zeit weitgehend ausgeglichen werden. Der Plan steht im Einklang mit den Genehmigungen, die die Aktionäre im Juli 2021 erteilt haben.