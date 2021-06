hosttech GmbH

hosttech präsentiert ihr neues Rootserver-Angebot

Überarbeitete Servergeneration mit brandneuer Hardware

In den letzten zwei Jahren gab es einen regelrechten Wettstreit zwischen Intel und AMD, was zu einer rasanten Weiterentwicklung der Prozessoren führte. Deshalb hat hosttech jetzt ihr Rootserver-Angebot angepasst und mit den neusten Chips versehen.

Hosttech verspricht mit der Aktualisierung des Rootserver-Angebots schnellere und günstigere Server. Der Internet Service Provider bietet seiner Kundschaft eine komplett überarbeitete Servergeneration mit aktueller Hardware an. Alle Server sind zudem neu zu 100% mit SSDs ausgestattet.

Qualität vor Quantität

hosttech hat ihr Rootserver-Angebot halbiert. Neu bietet der Internet Service Provider seinen Kunden vier statt acht Server-Modelle an. Das schlanke und übersichtliche Angebot biete den Kunden einige Vorteile, so Marius Meuwly, CEO der hosttech GmbH: «Durch die Reduktion von acht auf vier Rootserver können wir unsere Lieferkette verkürzen, was eine bessere Verfügbarkeit der Komponenten und somit eine schnellere Auslieferung der Server bedeutet». Qualität vor Quantität laute hier das Motto.

Die neuen Rootserver

hosttech lässt ihren Kunden auch mit dem neuen Angebot die Wahl zwischen Intel und AMD. Die vier neuen Rootserver können auch als Business Server oder Managed Server gekauft werden.

Space Star

- Intel CPU Core i7-10700KF 8x3.8 GHz - 32 GB DDR4 RAM - 2 x 500 GB SSD, RAID1 - unlimitierter Traffic

ASX

- AMD CPU Ryzen 7 5800X 8x3.8 GHz - 64 GB DDR4 RAM - 2 x 1 TB SSD, RAID1 - unlimitierter Traffic

Epyc

- AMD CPU Epyc 7302P 16x3 GHz - 128 GB DDR4 ECC RAM - 2 x 2 TB SSD, RAID1 - unlimitierter Traffic

Silpair

- 2x Intel Xeon Silver 4216 16x2.1 GHz - 128 GB DDR4 ECC RAM - 4 x 1 TB SSD - unlimitierter Traffic

Die neuen Rootserver können ab sofort bestellt werden.

hosttech GmbH | Janine Reichlin | Marketing Managerin hosttech.ch Seestrasse 15a 8805 Richterswil press@hosttech.ch | 043 843 00 00

Über die hosttech GmbH

Die hosttech GmbH ist ein Schweizer Internet Service Provider mit Sitz in Richterswil, Salzburg, Berlin und Köln. Sie bietet ihre Services sowohl für Privatkunden wie auch KMUs und Grossunternehmen an – immer mit dem Hauptfokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit. Die hosttech GmbH bietet die ganze Palette von Internet-Dienstleistungen an und betreibt zwei eigene Datacenter in Wädenswil (ZH) und Nottwil (LU).