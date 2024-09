Medienfachverlag Oberauer GmbH

Zum Jahreswechsel startet Campaign Germany

Chefredakteurin wird Bärbel Egli-Unckrich

Wir geben der deutschen Kreativszene eine internationale Bühne

Salzburg, Berlin (ots)

Zum Jahreswechsel startet Campaign in Deutschland mit einer eigenen Website. Bärbel Egli-Unckrich wird Deutschland-Chefredakteurin der weltweit größten Website der Werbe- und Kreativszene. Verantwortet wird das neue Medienangebot von der Oberauer Media Group, die dazu eine Lizenzvereinbarung mit dem global tätigen Medienhaus Haymarket in London geschlossen hat.

Die Redaktion von Campaign Germany

Bärbel Egli-Unckrich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als leitende Redakteurin Kreation einen Namen in der deutschen Kreativ- und Werbebranche gemacht und ist insbesondere für ihr exzellentes Netzwerk bekannt. Sie startete ihre Laufbahn im September 2000 als Redakteurin bei HORIZONT. Seit April 2015 ist sie freiberuflich als Leitende Redakteurin Kreation für HORIZONT tätig und arbeitet nebenbei als Autorin, Moderatorin, Beraterin und Ghostwriterin für unterschiedliche Auftraggeber in unterschiedlichen Branchen. Sie war in den vergangenen 24 Jahren maßgeblich für das HORIZONT-Kreativranking verantwortlich und regelmäßig als Teilnehmerin und Gast in nationalen und internationalen Jurys der weltweit wichtigsten Kreativwettbewerbe. Sie ist nicht nur bestens mit den meist prämierten Kampagnen rund um den Globus vertraut, sondern weiß auch, welche aktuellen kreativen und technologischen Trends die Werbeindustrie derzeit bewegen.

Bärbel Egli-Unckrich: "Ich bin beruflich gemeinsam mit der deutschen Kreativszene gewachsen und könnte mir auch nach 24 Jahren kein schöneres Themenumfeld vorstellen als diese bunte, lebendige, sich permanent transformierende und zuweilen auch nicht ganz einfache Branche. Campaign Germany will dieser fantastischen Branche eine neue Bühne geben, sie als beobachtende, kritische und lobende Instanz begleiten, Ideen Made in Germany in die Welt hinaustragen und inspirierende Vorbilder aus aller Welt hierzulande präsentieren. Das ist eine einzigartige Herausforderung, auf die ich mich wahnsinnig freue."

Die "Erfinder" von Campaign

Der Markteintritt von Campaign in der DACH-Region ist Teil der globalen Expansionspläne der weltweit führenden Medienmarke für die Werbe- und Kreativszene. Dieser folgt auf den Start in Kanada zu Beginn dieses Jahres. Der Markteintritt von Campaign in der DACH-Region ist der erste im europäischen Markt. Die deutschsprachige Website wird den neuesten Look und modernste Funktionen erhalten, einschließlich innovativer datengestützter Berichte, die derzeit auf allen Campaign-eigenen und lizenzierten Content-Sites (Großbritannien, USA, Kanada, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien und Türkei) eingeführt werden.

Jessica MacDermot, Global Portfolio Director bei Campaign: "Wir freuen uns, mit der Oberauer Media Group zusammenzuarbeiten, um die Expansion ihres renommierten Titelportfolios mit dieser Lizenzvereinbarung für Campaign zu unterstützen. Unsere Recherchen über den deutschsprachigen Werbe- und Medienmarkt haben uns schnell zu der Überzeugung gebracht, dass wir einen lokalen Partner brauchen, mit dem wir zusammenarbeiten können, und wir waren hocherfreut, als die Oberauer Media Group frühzeitig Interesse an einer Lizenzvereinbarung bekundete. Wir können es kaum erwarten loszulegen!"

Campaign Germany

Mit Campaign Germany verstärkt die Oberauer Media Group ihr Portfolio in Richtung Marketing und Werbung. Das Medienhaus mit Sitz in Salzburg und Berlin ist seit knapp 40 Jahren in Deutschland, Österreich und in der Schweiz tätig. Zu den Medienmarken des Hauses zählen neben MEEDIA unter anderem kress, turi2, PR Report, medium magazin und newsroom.de. Oberauer verantwortet auch Branchenkongresse wie den European Publishing Congress, die Journalistinnen und Journalisten des Jahres, mehrere Awards und digitale Jobbörsen.

Dagny und Verena Oberauer, Oberauer Media Group: "Wir werden Campaign Germany in einer Zweimarkenstrategie zusammen mit MEEDIA führen und uns damit noch stärker im Bereich Werbung und Marketing engagieren. Mit Haymarket haben wir dafür einen idealen Partner gefunden, der einen internationalen Blick auf diese spannende Branche bietet und zugleich der deutschsprachigen Szene internationale Sichtbarkeit ermöglicht."

Lust auf Mitarbeit in der Redaktion?

Hier bitte melden: redaktion@campaigngermany.de

Lust als Early-Bird Leserin oder Leser dabei zu sein?

Hier bitte melden: https://news.campaigngermany.de/lp/svxy8/newsletter

Lust als Early-Bird Kooperationspartner dabei zu sein?

Hier bitte melden: sales@campaigngermany.de