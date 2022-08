Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice-Tochter Juice Americas Inc. stellt die US-Version des international erfolgreichen JUICE BOOSTER 2 vor

Juice-Tochter Juice Americas Inc. stellt die US-Version des international erfolgreichen JUICE BOOSTER 2 vor

Die Juice Technology AG lanciert die weltweit beliebte mobile Ladestation als

J+ BOOSTER 2 in den USA, Kanada und Mexiko

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kommt in Nordamerika mit der portablen 2-in-1-Wallbox J+ BOOSTER 2 auf den Markt.

Einfach die Wallbox mitnehmen und das E-Auto an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen. Dieses Versprechen kann Juice Technology jetzt mit einer speziell für das nordamerikanische Stromnetz entwickelten Version des JUICE BOOSTER 2 auch in den USA, Kanada und Mexiko einlösen. Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG ist überzeugt: „Mit unserem Schweizer Taschenmesser der Ladetechnik gehören Reichweitensorgen auch auf dem nordamerikanischen Kontinent fortan der Vergangenheit an. Strom ist schliesslich überall vorhanden, man muss ihn nur zugänglich machen.“ Das seit fast acht Jahren in der Branche etablierte Technologieunternehmen kann mit Kompetenz und bewährter Schweizer Qualität punkten.

Konzipiert und zertifiziert für alle nordamerikanischen Stromnetze

Im Gegensatz zum dreiphasigen europäischen Stromnetz sind die amerikanischen Netzformen nur einphasig, variieren aber je nach Anschluss in der Volt- und Amperezahl. Der neue J+ BOOSTER 2 trägt diesem Umstand Rechnung. In dem gewohnt robusten Aluminiumzylinder verbirgt sich entsprechend eine gänzlich neue Entwicklung, optimiert auf 110 Volt und bis zu 40 Ampere. Zum Sortiment gehören acht codierte NEMA-Adapterstecker, die über die bereits bewährte Steckverbindung leicht anzuschliessen sind.

Äusserlich unterscheidet sich der J+ BOOSTER 2 von seinem europäischen Pendant darin, dass der CONNECTOR direkt am Gerät angebracht ist. Ausserdem laden US-Autos mit dem Typ-1-Stecker. Die normativen Anforderungen im nordamerikanischen Markt übersteigen sogar die europäischen Sicherheitsvorgaben. Die lückenlose Einhaltung muss von einem unabhängigen zertifizierten Institut in allen Details nachgewiesen werden. Der J+ BOOSTER 2 hat das Prüfverfahren einwandfrei bestanden und die UL-Zertifizierung erhalten.

Weltweit im Einsatz

Mobile Ladestationen ermöglichen das Laden genau dort, wo das Auto ohnehin für eine bestimmte Zeit geparkt ist – also tagsüber beim Arbeitgeber oder nachts zu Hause. Damit kompensieren sie die ungleiche räumliche Verteilung der Ladeinfrastruktur und erleichtern den Umstieg vom Auto mit Verbrennungsmotor auf ein E-Auto. Die Verbreitung von portablen Wallboxen macht den Übergang zur Elektromobilität schnell, flexibel und kostengünstig.

Der JUICE BOOSTER 2 ist die meistverkaufte mobile Wallbox weltweit und wurde eigens für das nordamerikanische Stromnetz adaptiert. Er ist von der unabhängigen Prüfstelle UL zertifiziert und erfüllt somit alle geltenden Normen und Standards vollständig.

Die wichtigsten Vorteile des J+ BOOSTER 2 im Überblick:

Mit dieser flexiblen Ladestation können Elektroautos an jeder herkömmlichen Haushalts- oder Industriesteckdose in ganz Nordamerika geladen werden. Die Leistungsaufnahme deckt alle Varianten ab, 120 V oder 240 V, 6 bis 40 Ampere. Das Ladegerät verfügt über acht NEMA-Adapter mit einer automatischen Leistungserkennung, vier davon sind mit der aktiven Temperaturüberwachung JUICE CELSIUS ausgestattet. Es ist wasser- und staubdicht (IP 67), kann in einem Temperaturbereich von -30°C bis 50°C eingesetzt werden und hält dem Überfahren mit einer Radlast von bis zu drei Tonnen stand. UL-Zertifizierung: In den USA und Kanada müssen alle elektrischen Geräte gemäss nationalen Bestimmungen hinsichtlich ihrer Sicherheit zugelassen sein. Eine anerkannte Prüfstelle ist Underwriters Laboratories (UL). UL testet Produkte, Komponenten, Materialien und Systeme, um festzustellen, ob sie spezifischen Ansprüchen genügen. Der J+ BOOSTER 2 wurde von UL zertifiziert und trägt die Prüfzeichen UL2594 für elektrische Ladeeinrichtungen für Fahrzeuge sowie UL2231-1 & -2 für Personensicherheit im Zusammenhang mit Ladegeräten in Übereinstimmung mit den beiden internationalen Normen IEC 62196 und IEC 61851-1, RoHS.

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Power AG, Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in St. Petersburg, FL, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Über Juice Americas Juice Americas Inc. mit Hauptsitz in St. Petersburg, Florida, ist Teil der Juice Group, der weltweit tätigen Schweizer Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Juice Americas ist für den nordamerikanischen Markt zuständig, der die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko umfasst. Juice hat den nordamerikanischen Markt mit einer speziell für diese Region entwickelten Version des in Europa populärsten mobilen Wallbox Juice Booster 2 betreten – dem J+ BOOSTER 2.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice-technology.com +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600