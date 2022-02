Clientis AG

"Mix dir deine Bank, wie du sie brauchst." Mit Clientis myMix.

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Mit myMix lancieren die Clientis Banken gemeinsam per 1. Februar 2022 ein gruppenübergreifendes Jugendmarketing für junge Kundinnen und Kunden zwischen 12 und 25 Jahren. Im Mittelpunkt steht die Individualität der Zielgruppe: Auswahl an Bankdienstleistungen, die man wirklich braucht. Clientis verzichtet bewusst auf vorgefertigte Gesamtpakete. Sie bietet der jungen Kundschaft mit persönlicher Beratung eine passgenaue Lösung für ihr Banking und positioniert sich als vertrauensvoller Ansprechpartner für Finanzfragen.

Was bedeutet der Wechsel zu myMix für bestehende Kundinnen und Kunden?

Das Privatkonto25 heisst ab Ende Januar myMix Zahlen, das Sparkonto25 wird zu myMix Sparen - bei gleichbleibenden Leistungen. Zusätzlich bieten zahlreiche Clientis Banken das neue Konto myMix Studium, mit gleichen Leistungen wie myMix Zahlen, für Studierende bis 30 Jahre an. Per Ende Januar 2022 werden bestehende Kundinnen und Kunden in einem Mailing eingeladen, sich für eine umfassende Kundenberatung mit dem myMix Check anzumelden.

myMix Check: umfassende Beratung nach Bedürfnissen

Der myMix Check ist das Herzstück der myMix Beratungsgespräche. Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden wird in einem Beratungsgespräch definiert, welche Bankprodukte die aktuellen Kundenbedürfnisse ideal abdecken. Der myMix Check wird bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchgeführt, um junge Erwachsene als Finanzpartner längerfristig optimal zu begleiten und die Bankprodukte laufend an die Lebenssituation anzupassen.

Wie werden potentielle Neukundinnen und Neukunden auf uns aufmerksam?

Ab Mitte Februar startet die Kommunikationskampagne mit Fokus auf digitale Kanäle: News und Ads erscheinen auf Facebook, Instagram, Google, YouTube, Snapchat und Tiktok. Ergänzend kommen ab Mitte März eine Influencer- und eine Plakatkampagne hinzu. Die Instagram- und Facebook-Accounts werden während des ganzen Kampagnenzeitraums und darüber hinaus mit Wettbewerben, spannenden Themen und Stories befüllt. Potenzielle Kundinnen und Kunden werden zudem mit einem Neukundenmailing per Post kontaktiert.

Ziel der Kampagne ist, bestehende und neue Kundinnen und Kunden über myMix und die Inhalte zu informieren und diese zu einem Beratungsgespräch mit einem myMix Check einzuladen.

Vorteilswelt myMix Goodies, Eröffnungsgeschenk und Give-Aways

Zur Kontoeröffnung erhalten Neukundinnen und Neukunden ein Eröffnungsgeschenk. Sie erhalten ein attraktives Give-Away, das je nach Clientis Bank nach einem myMix Check oder an einer Messe abgegeben wird. Nebst den attraktiven Produkten und Konditionen und dem Eröffnungsgeschenk profitieren unsere jungen Kundinnen und Kunden von der myMix Vorteilswelt. Künftig erhalten sie mehrmals pro Jahr sogenannte myMix Goodies. Zudem bieten verschiedene Banken zusätzliche, regionale Angebote an.

myMix Themenwelten

Die Finanzbedürfnisse junger Menschen werden in spannenden Themen und Stories beschrieben. Beim Reisen, in der Ausbildung oder beim gemeinsamen Entdecken der Welt mit Freunden.

Social Media Content: Follow us on Instagram & Facebook

Folgen Sie unseren beiden myMix Social Media Kanälen. Sie erhalten wertvolle Informationen und Tipps und können an Verlosungen teilnehmen.