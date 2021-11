Aktuelle Pressemeldung: Der JUICE BOOSTER 2 kommt jetzt im exklusiven Mercedes-Benz-Look

Juice Technology AG

Der JUICE BOOSTER 2 kommt jetzt im

exklusiven Mercedes-Benz-Look

Die Schweizer Juice Technology AG liefert den JUICE BOOSTER 2 für die Aftersales-Sparte des Stuttgarter Automobilherstellers

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, liefert die mobile Wallbox JUICE BOOSTER 2 als White-Label-Produkt gebrandet europaweit über die After-Sales-Vertriebskanäle von Daimler aus.

Die Juice Technology AG steht seit Beginn an für hohe Qualität, Flexibilität, absolute Präzision und Kompromisslosigkeit, wenn es um den technologischen Fortschritt geht. Die hohen Ambitionen des Unternehmens werden immer wieder durch seine Rolle als automotive-zertifizierter Zulieferer bestätigt.

Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice ist der Ansicht: „Für Juice als junges, aufstrebendes Unternehmen ist die Aufnahme unseres weltweit beliebten JUICE BOOSTER 2 in die offiziellen Vertriebskanäle des Premium-Brands eine weitere Bestätigung unserer bisherigen Bestrebungen. Dieser Einsatz ist ungebrochen, letztlich können in dem enorm wachsenden Markt der Elektromobilität nur Produkte von herausragender Innovationskraft und konstanter Qualität überzeugen.“

Weil der JUICE BOOSTER 2 in der PRO-Version der mobilen 22-kW-Wallbox mit seinen netz- und fahrzeugseitig wechselbaren Adaptern eine ausgesprochene Flexibilität bietet und zudem äusserst robust, zuverlässig und sicher ist, ist er seit eineinhalb Jahren hier ebenfalls in der Fahrzeugentwicklung im Einsatz, ebenso seit einiger Zeit bei anderen Herstellern.

Das einzige After-Sales-Produkt seiner Art

Auch diesmal hat sich der JUICE BOOSTER 2 in einem Ausschreibungsverfahren gegen die Produkte anderer Mitbewerber durchgesetzt und wurde bei Mercedes-Benz Customer Solutions, der Zubehör-Sparte von Daimler, aufgenommen. Die Artikel des vorliegenden After-Sales-Angebots sind sehr sorgfältig ausgewählt, um den hohen Ansprüchen der Kunden zu genügen. Nicht zuletzt verspricht ein White-Label-Produkt aus diesem Sortiment Premium-Qualität auf höchstem Niveau.

Der JUICE BOOSTER 2 ist die erste und bisher einzige mobile Wallbox, die ab sofort für alle Händler und Endkunden des traditionsreichen Automobilproduzenten erhältlich ist. Mit den entsprechenden Anpassungen hinsichtlich der Marke ist der JUICE BOOSTER 2 ganz auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt.

Der führende Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa Athlon, eine Tochter von Daimler, arbeitet in puncto Ladeinfrastruktur bereits mit Juice zusammen. Hierbei wurde mit dem JUICE BOOSTER 2 und individuell abgestimmten Adaptersets ein massgeschneidertes Angebot für Flottenbetreiber geschaffen, um die Elektrifizierung ganzer Fahrzeugflotten attraktiv zu machen und den Umstieg auf Elektromobilität auch hier schnell, einfach und komfortabel zu gestalten.

Die wichtigsten Vorteile des JUICE BOOSTER 2 im Überblick:

An jeder Steckdose laden: Mit den Adaptern des JUICE BOOSTER 2 kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit geladen werden. Selbst Dosen von öffentlichen Ladestationen können genutzt werden. Kurz: Wo es Strom gibt, kann man mit dem JUICE BOOSTER 2 immer schnell und sicher laden. Automatische Leistungserkennung: Das Ladegerät wird immer auf die optimale Ladeleistung eingestellt. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen. Die Haushaltadapter verfügen über eine patentierte Temperaturüberwachung, den JUICE CELSIUS. Dieser sorgt für absolut sichere Ladevorgänge auch an gewöhnlichen Haushaltsdosen. Die integrierten Temperatursensoren kommunizieren mit dem JUICE BOOSTER 2 über die Steckerverbindung JUICE CONNECTOR. Wenn der Stecker eine mögliche Überhitzung registriert, gibt dieser ein Signal an die mobile Ladestation weiter, die dann wiederum die Ladung kontrolliert herunterfahren kann. So entstehen keine Schäden an der Steckdose oder am Akku des Elektroautos. Sobald die Pins wieder eine normale Temperatur erreicht haben, startet der Ladevorgang erneut. Der JUICE BOOSTER 2 ist absolut wasserdicht (IP 67) und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar. Adapterstecker JUICE CONNECTOR: Dieser ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den JUICE BOOSTER 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein. TÜV SÜD-geprüft: Der JUICE BOOSTER 2 ist die erste mobile Ladestation der 22-kW-Leistungsklasse weltweit, die nach IEC 62752 Ed. 1 2016 inklusive AMD1 2018 TÜV SÜD-geprüft ist. In der Pro-Version verfügt der Juice Booster 2 zusätzlich über wechselbare Adapter fahrzeugseitig.

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice Iberia S.L in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Über Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH Die Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Daimler AG und verantwortet die Entwicklung, Auswahl und Vermarktung von Original-Zubehör und Kollektionsartikeln zur exklusiven Individualisierung von Fahrzeugen der Marken Mercedes-Benz, smart, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Entwickelt werden kundenorientierte Produkte und Lösungen, die Mobilität, Technologie und Lifestyle miteinander verbinden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stuttgart-Vaihingen.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice-technology.com +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600