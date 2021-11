Aktuelle Pressemeldung: Die j+ pilot App noch bis Ende Jahr gratis freischalten

Juice Technology AG

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, macht ihren Kunden noch vor Weihnachten ein Geschenk: Die erst vor einem halben Jahr gelaunchte j+ pilot App gibt es ab sofort im vollen Umfang der „business“-Lizenz zu jeder mobilen oder fixen Wallbox von Juice kostenlos dazu. Vorausgesetzt ist die Registrierung bis Ende Jahr. Dabei spielt es keine Rolle, ob man als Kunde gerade eine neue Juice-Ladestation erworben hat oder schon länger im Besitz einer solchen ist.

„Es ist unser Herzensprojekt, E-Mobilität für jedermann so einfach wie möglich machen. Mit der universellen j+ pilot App geben wir allen E-Mobilisten ein nützliches Tool an die Hand, das ihnen den perfekten Überblick über ihr Fahrverhalten und alle Ladevorgänge verschafft. Diesen Mehrwert gibt es jetzt mit jeder Juice-Ladestation sogar auf Lebenszeit gratis.“ Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG, bekräftigt damit das Engagement des Unternehmens für eine immer weiter fortschreitende Annäherung von Hard- und Software, von E-Auto, App und Ladestation.

Die App bietet neben zahlreichen Statistiken einen Überblick über alle Energieflüsse, Ladetarife und Nutzungsmuster und ist gleichzeitig ein Fahrtenbuch. Dieses zeichnet automatisch alle gefahrenen Strecken lückenlos auf und wird in Deutschland steuerlich anerkannt. Die Software, die unabhängig vom Endgerät Zugriff auf alle Informationen rund ums E-Auto bietet, wird kontinuierlich ausgebaut, um weitere Fahrzeuge und Funktionen erweitert und wird sowohl die Steuerung von Ladestationen als auch das Flottenmanagement ermöglichen.

Die j+ pilot „business“-Lizenz ist mit jedem bestehenden und neu gekauften Juice-Gerät kostenlos erhältlich. Besitzer von Geräten, die noch nicht damit gesteuert werden können, profitieren trotzdem von allen anderen Funktionen der App. Für die kostenlose Nutzung reicht es, sich mit der Seriennummer der fixen oder mobilen Wallbox unter https://app.jplus-pilot.com/customer-benefit zu registrieren. Damit ist der j+ pilot die ideale Ergänzung zu einem JUICE BOOSTER 2, einem JUICE CHARGER me, einem JUICE CHARGER easy und anderen Ladegeräten von Juice Technology.

Die wichtigsten Vorteile des j+ pilot im Überblick:

Die App j+ pilot liefert eine Komplettauswertung aller wichtigen Fahrzeug- und Ladedaten konzentriert an einem Ort und anschaulich dargestellt. Sie verschafft einen Überblick über alle Ladevorgänge, einschliesslich Kosten und Stromherkunft. Für die Analyse des Energieverbrauchs wird auch der Standverbrauch ermittelt, der sogenannte Vampire Drain. Hinzu kommen eine Fahrtenanalyse und ein steuerlich anerkanntes Fahrtenbuch. Die App ist auf Deutsch und Englisch im App Store und im Google Play Store erhältlich. Besitzer von Juice-Ladestationen profitieren lebenslang von einer kostenlosen „business“-Lizenz des j+ pilot. Voraussetzung ist die Registrierung bis Ende 2021 mit der Seriennummer des Gerätes unter https://app.jplus-pilot.com/customer-benefit.

j+ pilot

Mehr Infos finden Sie unter https://www.juice-world.com/jplus-pilot

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-world.com

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice Iberia S. L in Malaga, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

