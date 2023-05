Sunmi

Entdecken Sie die Zukunft von Android-POS mit SUNMI-Produkten der 3. Generation

Chicago (ots/PRNewswire)

SUNMI hat sein POS-Terminal der dritten Generation auf der National Restaurant Association Show 2023 in Chicago am Stand 5561 vorgestellt. Die Vorabveröffentlichung umfasst drei neue Vorzeigeprodukte: SUNMI V3 MIX, SUNMI T3 PRO und SUNMI T3 PRO MAX.

SUNMI V3 MIX ist ein innovatives POS-Terminal mit einem hochauflösenden 10-Zoll-Display und einem integrierten Drucker, das zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Mobilgeräte und Desktops bietet. Durch sein geringes Gewicht, sein kompaktes Design und seine einfache Bedienung reduziert der V3 MIX den Zeitaufwand für das Kassieren und verbessert die Zahlungseffizienz erheblich.

Der Trend zu leichtgewichtigen Registrierkassen ist ungebrochen. Die SUNMI MIX-Serie kann Bestellungen entgegennehmen, scannen, NFC/SoftPOS und Rechnungen drucken und bietet KMU-Kunden damit eine Lösung aus einer Hand. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Zubehör, die das Tagesgeschäft erleichtern, wie z. B. ein USB-Kundendisplay, eine Handschlaufe oder eine Wandhalterung mit Trageriemen.

Am Beispiel eines Waschsalons zeigt sich, dass der V3 MIX die Anforderungen von Geschäften und PUD (Pick up data) in einem Gerät erfüllt, so dass Unternehmen auf die Verwendung von zwei separaten Geräten verzichten können: Tablets und Drucker für Zahlungen in Geschäften und Handheld-Geräte für Lieferungen nach Hause.

Die SUNMI T3 PRO-Serie definiert mit ihrer starken Leistung den Standard für Android-Desktops. Der T3 PRO ist das erste kommerzielle Gerät, das mit einem Qualcomm Snapdragon 5G-Octa-Core-Chip mit bis zu 2,7 GHz ausgestattet ist und gleichzeitig WLAN 6E unterstützt. Darüber hinaus können die Benutzer dank des Flip-Screen-Hauptdisplays und des leicht abnehmbaren Kundendisplays je nach Szenario verschiedene Bildschirmkombinationen wählen. Der T3 PRO MAX, der über einen 80-Zoll-Hochgeschwindigkeitsdrucker verfügt, bietet Anwendern ein äußerst effizientes und schnelles Druckerlebnis und erleichtert die Bewältigung hektischer Geschäftsabläufe.

Der SUNMI T3 PRO ist die beste Wahl für große Handelsketten, die eine hohe Leistung, Qualität und ein hervorragendes Design benötigen. Für einige High-End-Restaurants, die finanzielle SaaS-Zahlungen integrieren müssen, ist der SUNMI T3 PRO ebenfalls eine gute Wahl.

Des Weiteren hat SUNMI sein Betriebssystem SUNMI OS auf eine neue Version auf Basis von Android 13 aktualisiert. Diese neue Version optimiert die Gesamtleistung, sorgt für bessere Kompatibilität, Sicherheit, Reibungslosigkeit und gute Optik. Mit SUNMI DMP können Kunden alle ihre Geräte verwalten.

Diese Vorzeigeprodukte werden offiziell im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Website von SUNMI oder den Stand von SUNMI auf der National Restaurant Association Show 2023.

