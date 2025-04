Yutong Bus

Yutong Bus gibt am Tag der Erde 2025 einen wichtigen Meilenstein für seine „Net Zero Forest"-Initiative bekannt:Für jeden in Betrieb befindlichen Bus wird ein Baum gepflanzt.

Das wegweisende Nachhaltigkeitsprogramm verbindet umweltfreundliche Mobilität mit ökologischer Wiederherstellung und stärkt damit die Führungsrolle bei kohlenstoffarmen Innovationen.

Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein Nutzfahrzeughersteller aus Asien, hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Erde 2025 einen Meilenstein in seiner Net Zero Forest-Initiative vorgestellt. Im Rahmen seiner langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie und seines ESG-orientierten Rahmenwerks für soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) verpflichtet sich Yutong, für jeden neu in die Flotte aufgenommenen Bus weltweit einen Baum zu pflanzen und so eine konkrete Verbindung zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Umweltschutz herzustellen. Aufbauend auf den Erfolgen des Jahres 2024, in dem über 36.000 Bäume in Regionen wie China, Chile und Großbritannien gepflanzt wurden, strebt das Unternehmen an, seine Aufforstungsbemühungen im Jahr 2025 auf 47.000 Bäume auszuweiten, mit einem zehnjährigen Plan für eine weltweite Expansion.

Die Initiative Net Zero Forest wurde entwickelt, um den Klimawandel durch ein Double-Carbon-Modell zu bekämpfen: Beschleunigung der Einführung von emissionsfreien Bussen bei gleichzeitiger Wiederherstellung von Ökosystemen durch strategische Aufforstung. Durch die Verknüpfung jedes Fahrzeugverkaufs mit direkten Umweltmaßnahmen schafft Yutong eine transparente, nachhaltige Wertschöpfungskette, die Kunden, Partner und Gemeinden in gemeinsame Klimaschutzbemühungen einbindet.

„Nachhaltigkeit ist für Yutong nicht nur ein Ziel. Sie ist durch unser Unternehmensversprechen „Think Eco, Move Green" fest in unserer DNA verankert", erklärte Jason Huang, globaler Markendirektor von Yutong Bus. „Durch die Verknüpfung jedes Busses auf der Straße mit messbaren ökologischen Auswirkungen können wir den Weg von der Fahrzeugproduktion bis zur Kohlenstoffreduzierung visualisieren."

Die Kampagne 2025 wird sich auf Regionen konzentrieren, die vor dringenden ökologischen Herausforderungen stehen, und maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen Bedürfnisse anbieten. Jedes Projekt wird von der TEAM ZERO Alliance von Yutong unterstützt, einem Zusammenschluss von über 40 globalen Betreibern von Bussen mit neuen Energien, die sich für die Förderung der Kohlenstoffneutralität einsetzen. Der Erfolg des Programms beruht auf wichtigen Innovationen:

Modell „Double Carbon": Kombination von sauberem Verkehr und Aufforstung, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und natürliche Kohlenstoffsenken zu stärken.

Langfristiges Engagement: Ein Zehnjahresplan zur Pflanzung von Millionen von Bäumen weltweit, der eine nachhaltige ökologische und soziale Wirkung gewährleistet.

Technikgestützte Rechenschaftspflicht: Digitale Tools wie die Erfassung des Kohlenstoff-Fußabdrucks quantifizieren Emissionsreduktionen und gewährleisten eine datengestützte Optimierung.

Das unerschütterliche Engagement von Yutong für eine führende Rolle im Bereich Umweltfreundlichkeit treibt das Unternehmen in seiner Mission an, den öffentlichen Nahverkehr weltweit durch Dekarbonisierung und dauerhafte Nachhaltigkeit neu zu gestalten. Seit 2021 setzt sich Yutong für globale Klimaschutzmaßnahmen ein. Auf der COP26 stellte sie Lösungen für den emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr im Vereinigten Königreich vor. Im Jahr 2023 erhielt der Elektrobus E12 zwei Zertifizierungen von der britischen Zemo Partnership und von UTAC, die die Einhaltung der europäischen Normen für Energieeffizienz und CO2-Emissionen bestätigen. Die 2024 Green Mobility Week in Australien hat das öffentliche Engagement für kohlenstoffarmes Pendeln weiter verstärkt.

Die Net Zero Forest-Initiative baut auf diesem Erbe auf. Seit dem Pilotprojekt im Jahr 2024 hat das Programm lokale Vorteile gebracht, indem es die Wüstenbildung in Gansu gestoppt, städtische Ökosysteme im Vereinigten Königreich revitalisiert und klimabeeinträchtigte Wälder in Chile wiederhergestellt hat. Über die ökologischen Vorteile hinaus fördert die Initiative die Schaffung grüner Arbeitsplätze, setzt sich für eine Politik zur Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs ein und festigt den Ruf von Yutong als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Entdecken Sie „Net Zero Forest"-Lösungen für grüne Mobilität unter https://en.yutong.com.

