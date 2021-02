RTLZWEI

Neuveröffentlichung bei EL CARTEL MUSIC: ELIJAH - Mut machen (Gestört aber GeiL Remix)

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Neue Single des Sängers ELIJAH - Pop-Deephouse-Remix des Erfurter DJ-Duos Gestört aber GeiL - ELIJAH - "Mut machen" (Gestört aber GeiL Remix), ab Freitag, 12. Februar 2021 digital auf allen Kanälen erhältlich

Diese Message geht unter die Haut: Sänger ELIJAH betont mit "Mut machen" die wichtigsten Worte zur richtigen Zeit. Prominente Unterstützung erhält der gebürtige Wormser dabei vom DJ-Duo Gestört aber GeiL. Der gemeinsame Song, der als Pop-Deephouse-Remix aufgelegt wird, erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 12. Februar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Er kennt die Schatten- und die Sonnenseiten des Lebens: Sänger ELIJAH ist Asperger-Autist und Legastheniker. Gegen alle Widrigkeiten setzt der gebürtige Wormser jedoch mit dem Start seiner Solokarriere 2018 gewohnt ausdrucksstarke Ausrufezeichen in der deutschen Musiklandschaft. Der 30-Jährige, der außerdem auf eine erfolgreiche Karriere als Kickboxer im Jugendbereich zurückblicken kann, will mit seinem neuen Song "Mut machen" Hoffnung stiften und ein positives Lebensgefühl vermitteln - gerade jetzt: "Mit meiner Musik möchte ich eine Stimme sein, die Menschen Mut macht und sie dazu bewegt, an ihren Träumen festzuhalten."

Unterstützung bekommt er dabei vom Erfurter Erfolgsduo Gestört aber GeiL. Die DJs haben den emotionalen Song als Pop-Deephouse-Remix aufgelegt und sagen selbst: "'Mut machen'" - guter Track, toller Sänger und starkes Statement. Wir freuen uns mit unserem Remix das Club Feel beisteuern zu dürfen."

Außerdem steht ELIJAH mit der Veröffentlichung seiner EP "Mut machen" am 26. Februar 2021 bereits in den Startlöchern.

ELIJAH - "Mut machen" (Gestört aber GeiL Remix) erscheint am 12. Februar 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Musikvideo -----

LINK

----- Social Media -----

Instagram

Facebook