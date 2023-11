Saudi Aramco

Aramco gewinnt den globalen Infrastructure & Building Award für die Smart City Plattform A'amer

Aramco hat für seine Umsetzung des Internet der Dinge (IoT) und der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) weltweit Anerkennung gefunden. Die A'amer-Plattform des Unternehmens, die die Verwaltung von Wohn- und Geschäftsräumen und Dienstleistungen am Hauptsitz des Unternehmens in Dhahran revolutioniert hat, wurde bei den World Smart City Awards in Spanien mit dem Infrastructure & Building Award ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand auf dem Smart City Expo World Congress am Mittwoch, den 8. November, in Barcelona statt. Die Auszeichnung für A'amer, das das städtische Leben durch integrierte stadtweite Dienstleistungen aufwertet, wurde vom Community Services Team von Aramco entgegengenommen.

Talal Al Marri, Senior Vice President of Community Services bei Aramco, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit im Bereich der Entwicklung intelligenter Städte, die für die Erfüllung der sich ändernden Bedürfnisse und Erwartungen der städtischen Gemeinschaften unerlässlich ist, auf der Weltbühne anerkannt wird. Unser Ziel ist es, nicht nur grundlegende Dienstleistungen wie Transport und Versorgung anzubieten, sondern auch eine ganze Palette von Angeboten und Dienstleistungen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern. In dem Maße, wie sich unser Verständnis von Städten entwickelt, muss sich auch ihre Infrastruktur weiterentwickeln, um eine zunehmend vernetzte, technologiegetriebene und nachhaltigere Lebensweise widerzuspiegeln."

Nabil Al Nuaim, Aramco Senior Vice President of Digital & Information Technology, ergänzte: „Diese Auszeichnung ist ein stolzer Moment für uns und eine Anerkennung für die positive Wirkung, die wir durch den Einsatz modernster digitaler Technologien wie IoT und KI erzielen. Die A'amer-Plattform ist ein Paradebeispiel dafür, wie Aramco die vierte industrielle Revolution nutzt, um seine Arbeitsabläufe positiv zu gestalten und das Leben seiner Mitarbeiter zu verbessern, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes."

A'amer optimiert den Baubetrieb, die Raumplanung und die Anlagenverwaltung in den Einrichtungen von Aramco in Dhahran, indem es zentralisierte Daten nutzt, um Probleme vorherzusagen, zu erkennen und zu lösen. Es ermöglicht die vorausschauende, datengestützte Wartung und den Betrieb aller städtischen Dienste mit einer barrierefreien, vereinheitlichten Schnittstelle für öffentliche Dienste.

Die Plattform bietet beträchtliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit, darunter jährliche Einsparungen von 6,4 Milliarden Liter Wasser und 20,5 GWh Energie pro Jahr. Die Plattform führte zudem zu einer 31%igen Steigerung der Prozessoptimierung, einer 40%igen Steigerung der Automatisierungsschritte und einer über 30%igen Steigerung der Effizienz.

