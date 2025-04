Checkout.com

eBay kündigt globale Partnerschaft in der Zahlungsabwicklung mit Checkout.com an

San Jose, Kalifornien und London (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft erweitert eBays globale Zahlungsplattform und verbessert das Kundenerlebnis sowie die betriebliche Effizienz

eBay, ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen, das Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen miteinander verbindet, hat heute seine strategische Partnerschaft mit Checkout.com bekannt gegeben, einer führenden globalen Plattform für digitale Zahlungen. Durch diese Partnerschaft erweitert eBay seine globale Zahlungsplattform, um seinen Kund:innen ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

Mit über 2,3 Milliarden aktiven Angeboten ist eBay einer der größten Online-Marktplätze der Welt. Millionen von Kund:innen in 190 Märkten kaufen und verkaufen dort schwer zu findende Sammlerstücke, Secondhand-Mode, Elektronische Geräte, Autoteile und vieles mehr.

Avritti Khandurie Mittal, VP & General Manager für globale Zahlungen und Finanzdienstleistungen bei eBay, sagte:„eBay agiert auf einer enormen globalen Skala, und unsere Kund:innen schätzen Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit beim Einkauf auf unserem Marktplatz. Unsere strategische Partnerschaft mit Checkout.com ermöglicht es uns, weiterhin schnelle, zuverlässige und reibungslose Zahlungserfahrungen für Millionen von Kund:innen weltweit zu bieten. Die Aufnahme von Checkout.com in unser Partner-Ökosystem unterstreicht unser anhaltendes Engagement für das Wachstum von Kund:innen und Unternehmen durch die einzigartigen Zahlungs- und Finanzdienstleistungen von eBay."

Guillaume Pousaz, CEO von Checkout.com, sagte:„eBay ist ein ikonischer globaler Handelsführer, der weiterhin die Grenzen des digitalen Handels immer höher setzt. Zahlungsperformance ist auf Unternehmensebene von entscheidender Bedeutung – unsere Technologie, Datenkompetenz und Erfahrung im Bereich Acquiring werden eBay dabei helfen, die Akzeptanz in globalen Märkten zu maximieren und die Effizienz der Plattform zu steigern. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der digitalen Wirtschaft."

Über Checkout.com

Checkout.com wickelt Zahlungen für tausende Unternehmen ab, die die digitale Wirtschaft prägen. Unser globales Netzwerk für digitale Zahlungen unterstützt über 145 Währungen und bietet leistungsstarke Zahlungslösungen weltweit – mit Milliarden verarbeiteter Transaktionen pro Jahr.

Wir helfen großen Unternehmen dabei, Akzeptanzraten zu steigern, Betrug zu bekämpfen und Zahlungen in einen bedeutenden Umsatztreiber zu verwandeln. Checkout.com hat seinen Hauptsitz in London und ist mit 19 Büros weltweit vertreten. Führende Marken wie eBay, DocuSign, Vinted, Uber Eats, Klarna, Wise, Sainsbury's, Financial Times, Grab und Sony vertrauen auf unsere Lösungen.

Checkout.com. Where the world checks out.

