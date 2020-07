Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel und Broadcom arbeiten zusammen an der Einführung eines GNSS-Positionierungsmoduls für eMobility auf Dual-Band-Submeter-Ebene mit überlegener Leistung zusammen

Quectel Wireless Solutions, der weltweit führende Anbieter von Zell- und GNSS-Modulen gab heute die Veröffentlichung seines LC29D-Moduls bekannt. Beim LC29D handelt es sich um ein GNSS-Modul auf Submeter-Ebene mit integrierter Koppelnavigation (DR) und integrierter Multiband-(L1/L5)-Echtzeit-Kinematik-(RTK)-Algorithmustechnologie mit schnellen Konvergenzzeiten und zuverlässiger Leistung. Das Modul unterstützt die Ausgabe von Dual-Band-GNSS-Rohdaten und verfügt über einen integrierten 6-Achsen-IMU-Sensor für eine sekundenschnelle und absolut genaue Positionierung.

Basierend auf dem Broadcom-BCM47758-GNSS-Chip, ist das LC29D dazu in der Lage, gleichzeitig Signale von bis zu 6 Konstellationen (GPS, GLONASS, Galileo, IRNSS, BeiDou and QZSS) zu empfangen, wodurch die Verfügbarkeit der Genauigkeit auf Submeter-Ebene maximiert wird. Durch die Kombination von GNSS-Signalen aus Dual-Band-Frequenzen (L1/L5) und RTK-Technologie erreicht das LC29D auch unter erschwerten Bedingungen wie in dichten Straßenschluchten eine hohe Leistung. Das Modul kann außerdem Mehrwegeffekte in Städten verringern.

Das LC29D bietet eine Positionsaktualisierungsrate von bis zu 30Hz (Fusionsleistung), wodurch dynamische Anwendungen wie geteilte eMobility, Lieferroboter und Präzisionslandwirtschaft die Möglichkeit erhalten, Positionsinformationen mit einer geringeren Latenz zu empfangen. Durch das Ermöglichen einer einfachen Integration fortschrittlicher RTK-Multiband-Algorithmen unterstützt das Modul die Entwickler dabei, ihre Geräte schnell auf den Markt zu bringen.

Das Hochpräzisionsmodul bietet in Bezug auf Positionierungspräzision, Empfindlichkeit, Zeit bis zur ersten Fixierung (TTFF), Aktualisierungsrate und Latenz eine bessere Leistung als andere Produkte auf dem Markt. Eingebettet in einen 6-achsigen MEMS-Sensor können Geräte, die mit dem LC29D betrieben werden, Bewegungen schnell melden, was in Kombination mit dem DR-Algorithmus konsistente hochpräzise Positionierungsfunktionen ermöglicht, selbst in Umgebungen mit schwachen Signalen wie Tunnels und Tiefgaragenumgebungen.

