Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel erhält branchenweit erste AT&T-Zulassung seines Qualcomm 9205-basierten Moduls

Shanghai (ots/PRNewswire)

Quectel Wireless Solutions (https://www.quectel.com/), ein global führender Anbieter von IoT-Modulen, gab heute bekannt, dass AT&T das BG95-M3 (https://www.quectel.com/product/bg95.htm), Quectels LPWA-Modul der nächsten Generation, zum Betrieb in deren LTE-M- und NB-IoT-Netzwerken zertifiziert hat. Als erstes Mobilfunkmodul der Branche auf Basis des Qualcomm 9205 LTE-Modems, das von AT&T zugelassen wurde, können OEMs nun mithilfe des BG95-M3 ohne Verzögerung ein breites Spektrum an IoT-Geräten in Nordamerika bereitstellen. Somit können eine große Vielzahl von Anwendungen wie Ressourcen-Tracker, vernetzte Stromzähler, Sensoren in vernetzten Städten und auch Wearable-Tracker aktiviert werden.

Das an den globalen Markt gerichtete BG95-M3 (https://www.quectel.com/product/bg95.htm)-Modul ist eine stark integrierte Variante, die Cat M1, Cat NB2, EGPRS und integriertes GNSS unterstützt. Im Vergleich zur Vorgängergeneration entspricht dieses Modul dem 3GPP Release 14 und bietet verbesserte Kapazitäten in den Bereichen Stromverbrauch, Datenraten, VoLTE, GNSS sowie in der hardwarebasierten Sicherheit.

"Über die Genehmigung seitens AT&T sind wir sehr erfreut, da es uns darin bestärkt, unseren Kunden hochwertige wie auch verlässliche Produkte zu liefern", sagt Neset Yalcinkaya, stellvertretender Direktor für Produkte bei Quectel. "Das BG95-M3-Modul kann mit seinem superniedrigen Stromverbrauch und vielen fortschrittlichen Funktionen die IoT-Vertikalen weiter bereichern, die auf Niedrigenergie und WAN-Konnektivität samt Kosteneffizienz bauen. Neben dem BG95-M3 bietet unsere BG95 Produktreihe für verschiedene Regionen und Anwendungsbereiche mehrere Varianten an, zu denen BG95-M1/M2/N1/M4/M5/MF zählen. Diese Module unterstehen dem gleichen Zulassungspfad, haben den gleichen Platzanspruch und sind untereinander austauschbar, ohne dazu das Anwendungsdesign ändern zu müssen."

Das BG95-M3-Modul wurde zudem weltweit als konform und vorschriftsgemäß von den FCC-, IC-, CE(RED)-, RCM-, GCF- und PTCRB-Behörden zugelassen, und geht im Januar 2020 in die Massenproduktion.

Den vollen Text finden Sie auf der Quectel Website: http://www.quectel.com/infocenter/news/602.htm

Informationen zu Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Aktienkürzel: 603236.SS) ist der global führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, die sich aus einem breit gefächerten Produktportfolio aus den neuesten Wireless-Technologien wie 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS zusammensetzen. Als professioneller IoT-Technologieentwickler und Mobilfunkmodul-Anbieter ist Quectel in der Lage, zentrale "One-Stop"-Services für IoT-Mobilmodule bereitzustellen. Quectel-Produkte wurden bereits weitläufig in IoT/M2M-Bereichen bereitgestellt, darunter digitale Zahlung, Telematik und Transportwesen, vernetzte Energie, vernetzte Städte, Sicherheit, Wireless-Gateways, Industrie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und der Umweltschutzüberwachung. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten von Quectels Website (http://www.quectel.com/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).

Kontakt:

Ashley

+86-551-6586 9386*8016

media@quectel.com