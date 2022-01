Royal Canadian Mint (RCM)

Royal Canadian Mint erinnert heute und jeden Tag an Black History mit einer Münze, die die Underground Railroad zeigt

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire)

Die Underground Railroad, das berühmte Netzwerk aus sicheren Häusern und geheimen Routen, das versklavten Menschen afrikanischer Abstammung half, in Kanada in die Freiheit zu entkommen, ist das Thema der neuesten Ausgabe der Royal Canadian Mint in ihrer laufenden Münzserie Commemorating Black History. Diese Silber-Sammlermünze wird in Verbindung mit dem Beginn des Black History Month eingeführt. Sie wurde vom Torontoer Künstler Kwame Delfish entworfen und zeigt in einer einzigartigen Perspektive die menschliche Seite der gefährlichen Migration nach Norden, die in den 1850er und 1860er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Dieses bewegende neue Sammlerstück ist ab dem 1. Februar 2022 erhältlich.

„Die Mitarbeiter der Royal Canadian Mint sind stolz darauf, wieder einmal mit einer wunderschönen Silbermünze, die die wichtige Geschichte der Underground Railroad zum Leben erweckt, zur nationalen Feier des Black History Month beizutragen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Indem wir uns an diejenigen erinnern, die im 19. Jahrhundert die lange und riskante Reise auf sich nahmen, um der Sklaverei zu entkommen, sowie an ihre mutigen und unermüdlichen Begleiter, erinnern wir uns daran, dass Freiheit einer unserer beständigsten Werte ist."

Die Rückseite dieser 99,99% reinen Silbermünze ist eine innovative Hommage an die Reisenden der Underground Railroad. Die Männer, Frauen und Kinder, die dem Sternbild des Großen Wagens folgen, um ihren Weg nach Norden in die Freiheit zu finden, sind entlang des Münzrandes abgebildet, um das Gefühl einer kreisförmigen Bewegung zu vermitteln, die ihre lange, kontinuierliche Reise darstellt. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt vor einem sich wiederholenden Ahornblattmuster.

„Diese Münze soll die versklavten Vorfahren, die auf der Suche nach Freiheit in den Norden geflohen sind, ehren und ihnen Tribut zollen", so der Künstler Kwame Delfish. „Viele haben die Reise nicht zu Ende gebracht und waren mit den gleichen (wenn nicht sogar noch größeren) Schwierigkeiten konfrontiert als die, die sie zurückgelassen haben. Diejenigen, die es geschafft haben, haben ihr Vermächtnis aufgebaut und das Mosaik geformt, das Kanada heute ist. Ich hoffe, dass ihre Stärke und ihr Mut auf dieser Münze abgebildet sind und dass ich ihr Evangelium gesungen habe"

Die auf eine Auflage von 5.500 Exemplaren limitierte 2022 $20 Feinsilbermünze zum Gedenken an Black History - die Underground Railroad kostet 99,95$ im Einzelhandel. Dieses neue Sammlerstück kann ab heute bei der Münzprägeanstalt unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.

Bilder dieser Münze finden Sie hier.

