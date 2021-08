Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

Einladung zum Anlass der Landwirtschaft im House of Switzerland in Stuttgart

«Die Landwirtschaft zwischen Ökonomie und Ökologie – die Anpassungskünstlerin im Dienste von Menschen und Natur» vor Ort oder im Live-Streaming

Liebe Medienschaffende

Im Rahmen der Massnahmen zur Unterstützung der Exportwirtschaft mit dem COVID-19 hat Präsenz Schweiz (die zuständige Bundesstelle für Landeswerbung) am 1. Juli 2021 ein Pop-up House of Switzerland (HoS) in Stuttgart eröffnet. Während rund 4 Monaten finden im HoS zahlreiche Anlässe statt – auch die Landwirtschaft wird dabei thematisiert und der Schweizer Bauernverband (SBV) wurde eingeladen, eine Veranstaltung zu organisieren.

Der Anlass findet am Samstag, 4. September um 18.00 Uhr unter dem Motto «Die Landwirtschaft zwischen Ökonomie und Ökologie – die Anpassungskünstlerin im Dienste von Menschen und Natur» statt und wird in Zusammenarbeit mit dem Landesbauernverband in Baden-Württemberg (LBV-BW) durchgeführt. Nach zwei kurzen Referaten von Horst Wenk, Stv. Hauptgeschäftsführer LBV-BW und Urs Schneider, Stv. Direktor SBV tauschen sich junge Landwirtinnen und Landwirte aus Baden-Württemberg und der Schweiz im Rahmen einer Podiumsdiskussion aus. Das detaillierte Programm der Veranstaltung ist angehängt, weitere Informationen finden Sie auf der HoS-Webseite.

Gerne laden wir Sie hiermit ein, den Anlass vor Ort zu besuchen oder im Live-Streaming zu folgen. So gehen Sie vor:

- Online Registrierung für eine Teilnahme vor Ort

- Live Streaming: Youtube-Kanal von Präsenz Schweiz oder Webseite des HoS

Wir freuen uns sehr auf ein zahlreiches Erscheinen – sei es physisch oder digital!

Schweizer Bauernverband Laurence Bovet laurence.bovet@sbv-usp.ch 079 686 46 40