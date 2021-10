Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteinische Teilnahme an der 17. Biennale in Venedig

Vaduz (ots)

Regierungsrat Manuel Frick besuchte am 9. und 10 Oktober 2021 die älteste und berühmteste internationale Kunstausstellung, die Biennale in Venedig. Liechtenstein wird an der diesjährigen Architekturbiennale mit dem Motto "How will we live together?" von der Universität Liechtenstein vertreten. Das Projekt der Universität trägt den Namen "This could be" und befasst sich mit dem Thema "Upcycling" und somit mit der Wiederverwertung von Stoffen im Baubereich. Arbeits- und Ausstellungsorte sind der Palazzo Trevisan, welcher von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia bespielt wird, ein Vaporetto und das Arsenal, eine ehemalige Schiffswerft der einstigen Seemacht Venedig. Die Ausstellung der Universität Liechtenstein dauert noch bis am Dienstag, 12. Oktober 2021, die Biennale endet am 21. November 2021. Nach Abschluss der Arbeiten der Universität in Venedig werden diese in Liechtenstein ausgestellt.

"Die nationale Präsentation Liechtensteiner Kunst und Architektur an der Biennale ist eine wertvolle Plattform für unser Land. Als Minister für Gesellschaft und Kultur freut es mich besonders, dass sich an der diesjährigen Biennale mit dem Motto "How will we live together?" und den dieses Motto aufgreifenden Arbeiten beide Bereiche meines Ministeriums Gesellschaft und Kultur gleichermassen treffen" so Regierungsrat Frick.