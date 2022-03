Huawei

Meinergy unterzeichnet Vereinbarung mit Huawei über ein 1-GW- und 500-MWh-Projekt für umweltfreundlichere Entwicklung in Ghana

Barcelona, Spanien, 7. März 2022 (ots/PRNewswire)

Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (im Folgenden als Huawei Digital Power bezeichnet) hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Meinergy Technology Co., Ltd (im Folgenden als Meinergy bezeichnet), dem führenden PV-Entwickler in Westafrika, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Huawei Digital Power eine komplette Smart-PV- und Energiespeicherlösung (ESS) für die von Meinergy in Ghana entwickelte 1-GW-PV-Anlage und das 500-MWh-ESS-Projekt bereitstellen.

Wu Guangwen (CEO von Meinergy), Zhou Wei (Geschäftsführer des Huawei Ghana Representative Office) und Fang Liangzhou (Vice President und Chief Marketing Officer von Huawei Digital Power) waren zum Anlass der Unterzeichnung anwesend.

Um den steigenden Strombedarf zu decken, den Energiemix zu diversifizieren und die wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen, hat sich die Regierung Ghanas ein strategisches Ziel für erneuerbare Energien gesetzt: Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix auf 10 % erhöhen, grüne Energie fördern und Strom flächendeckend zugänglich machen.

Meinergy ist seit vielen Jahren in Ghana tätig und hat sich auf die Bereiche Bergbau, Strom und Photovoltaik spezialisiert. Vor dem Hintergrund der globalen Energiemix-Transformation hat Meinergy sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in Ghana und anderen Ländern Afrikas stark ausgebaut, um den örtlichen Gemeinden einen stabilen Ökostrom zur Verfügung zu stellen und die Stromkluft zu überbrücken.

Die beiden Parteien haben bei Photovoltaik-Anlagen im Versorgungsmaßstab, der Integration von Photovoltaik und Wasserkraft, Energiespeicherung und PV-Anlagen für Privathaushalte in Ghana eng zusammengearbeitet und hervorragende Geschäftsergebnisse erzielt. Beide Parteien erwarten eine weitere Zusammenarbeit in der Entwicklung von PV- und ESS-Anlagen, Rechenzentren, eLTE und Public Cloud, um Afrika insgesamt umweltfreundlicher zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760287/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Executives.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760288/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Solar_Panels.jpg