CCTV+: Xi besichtigt die Stadt Shihezi in Xinjiang

Peking (ots/PRNewswire) - China ist bereit, mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um eine robustere, grünere und gesündere globale Entwicklung zu fördern, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Glückwunschschreiben an ein Forum zur globalen Entwicklung, das am Montag in Peking stattfand. Die Welt stehe vor drastischen Veränderungen und ...

mehr