JULIUS MEINL KAFFEE KÜNDIGT ZUSAMMENARBEIT MIT MEHRFACH AUSGEZEICHNETEN US-KONDITOR AN

Der Wiener Premium-Kaffeeröster Julius Meinl hat den mehrfach ausgezeichneten Konditor und Autor Antonio Bachour als globalen Markenbotschafter gewonnen.

Die Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Werten von Julius Meinl und Antonio Bachour. Dazu gehören eine tiefe Leidenschaft für außergewöhnlichen Geschmack, die gemeinsame Vision, besondere Momente im Leben von Konsumenten zu schaffen, und ein starkes Engagement für soziale und ökologische Verantwortung.

Antonio Bachour, der für seine äußerst kreativen Desserts bekannt ist, hat zahlreiche Preise gewonnen, zählt zu den besten Konditoren der Vereinigten Staaten und erhielt unter anderem den ‚Best Pastry Chef in the World Award' von der renommierten Best Chefs Foundation, der weltweit führenden Plattform für kulinarische Auszeichnungen.

Antonio Bachour, der mit Begeisterung davon spricht, Botschafter für eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt zu werden, erklärt: „Ich habe mich für Julius Meinl Kaffee entschieden, aufgrund der Tradition, Eleganz und Qualität in Kombination mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Julius Meinl ist eine Marke mit einem starken Image weltweit, die dieselben Werte teilt wie ich. Einer der wichtigsten ist es Menschen mit unseren Produkten Momente des puren Genusses und Zufriedenheit zu verschaffen. Es ist mir eine große Freude, hier als Botschafter zu stehen."

Razvan Talpau, Managing Director von Julius Meinl Nordamerika, kommentiert die Zusammenarbeit mit Antonio Bachour: „Wir fühlen uns geehrt, mit Antonio Bachour zusammenzuarbeiten und Teil seines unermüdlichen Strebens nach Exzellenz und außergewöhnlicher Kreativität zu sein, die auch die anspruchsvollsten Geschmäcker begeistern. Indem wir unsere Expertise und unsere Leidenschaft für Kaffee mit Antonios innovativem Ansatz für Aromen kombinieren, können wir unseren Kunden ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis bieten. Die Tatsache, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten, der all das teilt und anerkennt, wofür Julius Meinl steht, ist eine Ehre."

Antonio, der in seiner renommierten Konditorei in Miami mit Stolz Julius Meinl Kaffee serviert, hat sich entschieden, diesen Herbst eine Bio & Fairtrade-zertifizierte Kaffeemischung einzuführen, die er sehr schätzt: „Jede besondere Kreation beginnt mit den besten Zutaten. ‚The Originals Blend Gloriette Gold' von Julius Meinl verkörpert die perfekte Balance von außergewöhnlichen Aromen und höchster Qualität und wird hervorragend zu meinen Desserts passen."

Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit der ikonischen Wiener Kaffeehaus-Marke wird Antonio die Partnerschaft auf seinen Social Media Kanälen bewerben, spezielle Produkt-Kreationen entwickeln und an wichtigen Veranstaltungen, wie der Fachmesse Host Milano, teilnehmen.

Informationen zu Julius Meinl: Julius Meinl wurde 1862 gegründet und hat als eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt Kult-Status. Aktuell werden Kaffees und Tees von Julius Meinl in über 50.000 Gastronomiebetrieben in 70 Ländern vertrieben.

Informationen zu Antonio Bachour: Im Laufe seiner Karriere hat Antonio mit weltweit renommierten Hotels und Konditoreien zusammengearbeitet, darunter das St. Regis in Miami, wo er die Dessertprogramme für die Filialen des 3-Sterne-Michelin-Kochs Jean Georges verantwortet hat. Er hat erfolgreich vier Lokale eröffnet und sechs Bücher veröffentlicht.

