Eastman fördert eine kreislauforientierte Zukunft für Verpackungen im Gesundheitswesen durch eine wichtige Zusammenarbeit

Ethicon bezieht Materialien von Eastman Renew, um als Branchenführer zur Reduzierung von Kunststoffabfällen im Gesundheitswesen beizutragen

Heute gab Eastman (NYSE: EMN) eine Vereinbarung mit Ethicon*, einem Johnson & Johnson MedTech** Unternehmen, bekannt, wonach Eastman Renew Materialien für seine sterile Barriereverpackung von Medizinprodukten beziehen wird. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Verschwendung im Gesundheitssystem zu reduzieren und zu einer kreislauforientierten Zukunft beizutragen. Mit dieser Vereinbarung ist Ethicon das erste Unternehmen im Gesundheitswesen, das Eastman Renew-Materialien in medizinischer Qualität für seine Produktverpackungen verwendet.

„Die Unternehmen haben eng zusammengearbeitet, um einen Weg zu einer kreislauffähigeren Zukunft für die Verpackung medizinischer Geräte zu finden, die Müllvermeidung voranzutreiben und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren", sagte Scott Ballard, Eastman Plastics Division President. „Mit unseren molekularen Recyclingtechnologien können wir die Nachhaltigkeit von Produkten verbessern, die seit Jahrzehnten für Sicherheit und Leistung im Gesundheitswesen stehen."

Gestützt auf die innovativen molekularen Recycling-Technologien von Eastman wird Ethicon Eastar™ Renew 6763 Copolyester für seine sterilen Barriereverpackungen für medizinische Geräte verwenden. Eastar Renew 6763 ist nicht von Eastar™ 6763 Copolyester zu unterscheiden und bietet die gleiche Haltbarkeit, Sicherheit und Leistung, auf die sich Medizintechnikunternehmen seit Jahrzehnten verlassen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Unternehmen durch die Beschaffung von Eastar Renew nachweisen können, dass Kunststoffabfälle zur Herstellung neuer Verpackungen nicht auf Deponien entsorgt werden. Mit dieser Vereinbarung wird das Ziel verfolgt, ein Abfallvolumen von 25 % des Gewichts aller produzierten Verpackungen umzuleiten - mit dem Potenzial, dieses Volumen bis Ende 2023 auf 50 % zu erhöhen Dieses Engagement wird durch die ISCC PLUS-Zertifizierung von Ethicon untermauert, die von der International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) vergeben wird und die nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen nachweist.

Dies ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft für Verpackungen im Gesundheitswesen. Strategische Kooperationen wie diese werden dazu beitragen, den Wandel in der Branche voranzutreiben, das molekulare Recycling zu nutzen, um die Recyclingraten zu erhöhen und eine Kreislaufwirtschaft für das Gesundheitswesen zu fördern.

Die molekularen Recycling-Technologien von Eastman sind vielversprechend, wenn es darum geht, Unternehmen im Gesundheitswesen dabei zu helfen, ihr Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern. Die Verwendung von mechanisch recycelten Materialien im Gesundheitswesen ist aufgrund der strengen Reinheits- und Transparenzanforderungen nicht möglich. Eastmans molekulare Recycling-Technologien bieten einen Weg zur Reduzierung von Kunststoffabfällen in der Industrie. Durch die Zerlegung von Abfällen in ihre molekularen Bausteine, die von Neuware nicht zu unterscheiden sind, können sie zur Herstellung von Hochleistungspolymeren verwendet werden, die für die medizinische Industrie geeignet sind. Und da diese Technologien Kunststoffabfälle als Ausgangsmaterial verwenden, bleiben fossile Ressourcen im Boden und die Treibhausgasemissionen sinken.

Besuchen Sie eastman.com/circular um weitere Informationen über die Bemühungen von Eastman im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Eastman Renew Materialien zu erhalten.

*Ethicon steht für die Produkte und Dienstleistungen von Ethicon, Inc. und Ethicon Endo-Surgery, LLC sowie einiger ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. **Johnson & Johnson MedTech umfasst die Geschäftsbereiche Chirurgie, Orthopädie, Optik und interventionelle Lösungen innerhalb des MedTech-Segments von Johnson & Johnson. ***Der Recyclinganteil wird durch die Zuordnung des recycelten Kunststoffabfalls zu Eastman Renew-Materialien mithilfe eines von ISCC zertifizierten Massenbilanzverfahrens ermittelt.

Informationen zu Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette an Produkten herstellt, die in alltäglichen Gebrauchsgegenständen zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in Bezug auf Materialien zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch erstklassige Technologieplattformen, intensive Kundenbindung und eine differenzierte Anwendungsentwicklung aus, um seine führenden Positionen auf attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen und Verbrauchsmaterialien auszubauen. Als globales und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman rund 14.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von rund 10,5 Milliarden USD und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.eastman.com.

