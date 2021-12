GameChange Solar

GameChange Solar kündigt 150 Millionen Dollar Vorzugsaktien-Investition von Koch Strategic Platforms an

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire)

GameChange Solar Holdings Corp. („GameChange Solar" oder „GameChange"), ein führender Anbieter von Gestell- und Tracker-Systemen für Solarkraftwerke im Versorgungsbereich, gab heute bekannt, dass Koch Strategic Platforms („KSP"), eine Tochtergesellschaft der Koch Investments Group, eine Investition von 150 Millionen US-Dollar in GameChange getätigt hat, um die strategischen Entwicklungsziele des Unternehmens zu unterstützen.

GameChange Solar ist seit seiner Gründung im Jahr 2012 erheblich gewachsen. Das Unternehmen hat sich von einem regionalen Anbieter von Gestellsystemen mit fester Neigung zu einem globalen Anbieter von umfassenden Solar-Montagelösungen, Trackern und Software für Entwickler erneuerbarer Energien und EPC-Firmen (Engineering, Procurement and Construction) entwickelt. Das Unternehmen wurde von Wood Mackenzie als drittgrößter inländischer Anbieter von Solartrackern und als sechstgrößter globaler Anbieter im Jahr 2020 eingestuft. Die Investition von KSP wird das weitere Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus unterstützen.

Mark Gibbens, Chief Financial Officer von GameChange, sagte: „Wir freuen uns, dass wir die nächste Phase unseres Wachstums mit der Bestätigung eines großen Investors im Bereich der Energiewende einleiten können. Koch bietet nicht nur das Kapital, um zu wachsen, sondern auch die Möglichkeit, die Fähigkeiten beider Unternehmen gegenseitig zu nutzen."

KSP hat sich auf Investitionen in die Energiewende als einen seiner Kernbereiche konzentriert, mit strategischen Investitionen in Unternehmen mit starkem Rückenwind, die den Markt umwälzen. In jüngster Zeit hat KSP Investitionen in die Batterie-Wertschöpfungskette und in neue Quellen für die Energiespeicherung und Infrastruktur angekündigt.

„KSP freut sich, in GameChange Solar zu investieren, da das Unternehmen seine vorteilhaften Solarenergielösungen auf den Markt bringt", sagte Jeremy Bezdek, Geschäftsführer von Koch Strategic Platforms. „Wir glauben, dass diese Angebote die Branche weiterhin positiv beeinflussen werden und freuen uns darauf, dieses Wachstum in Zukunft zu beschleunigen."

Höhepunkte der Transaktion:

150 Mio. USD in Vorzugsaktien investiert, die im Falle einer Umwandlung eine Minderheitsbeteiligung an GameChange Solar darstellen würden;

Die Investition erfolgt nach einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung der fortschrittlichen Solarmontagelösungen, des Trackings und der Software von GameChange, der historischen Leistung und der Projektpipeline; und

Die Parteien prüfen weiterhin strategische Partnerschaften in wichtigen Schwerpunktbereichen, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für GameChange Solar und Koch zu schaffen.

Neben der neuen Kapitalinvestition ist GameChange zusammen mit mehreren Tochtergesellschaften von Koch Industries bestrebt, gemeinsam strategische Synergien zwischen wichtigen Unternehmen zu erkunden, darunter KBX, das globale Transport-, Logistik- und Technologielösungen durch High-Tech-Werkzeuge und -Dienstleistungen anbietet, sowie Koch Engineered Solutions („KES").

Der Nettoerlös der Investition wird von GameChange Solar zur Verfolgung der folgenden Ziele verwendet:

Weiter Ausbau seiner etablierten Marktanteil in den Vereinigten Staaten und weltweit;

Beschleunigung der Produktforschung und -entwicklung, einschließlich margensteigernder Balance-of-System-Lösungen, einer neuen 2P-Tracker-Technologie, eines neuen Systems mit fester Neigung und fortschrittlicher Tracker-Software;

Ausweitung eines hochwertigen und vielfältigen Kundenstamms; und

Ausweitung des internationalen Einsatzes und der Produktionspräsenz.

Strategische Ausrichtung auf die Koch-Geschäfte

GameChange prüft die Möglichkeit einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen von Koch Industries. Mehrere Unternehmen der Firma Koch könnten zum Beispiel auf folgende Weise helfen:

Verbesserung des Managements der umfangreichen globalen Lieferkette von GameChange unter Nutzung des Umfangs und der Ausgereiftheit von KBX;

Nutzung von Fortschritten bei der Energiemanagement-Software und Lösungen, die von Koch-Unternehmen entwickelt wurden; und

Sicherstellen, dass das Unternehmen einen Einblick in den sich schnell entwickelnden Markt für alternative Energielösungen erhält, indem es die bestehenden und zukünftigen Investitionen von Koch Strategic Partners nutzt.

Citi agierte als alleiniger Platzierungsagent und strategischer Berater und Goodwin Procter fungierte als Rechtsberater für GameChange bei der Transaktion. Jones Day fungierte als Rechtsberater von Koch.

Informationen zu GameChange Solar

GameChange Solar bietet umfassende Lösungen für die Montage von Solarmodulen, Tracker und Software für Entwickler von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie für Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist schnell gewachsen, um einen bedeutenden Marktanteil zu erreichen (Top 3 in den USA und 6 weltweit) und hat weltweit über 16 GW an Projekten verkauft.

GameChange bietet eine Reihe von Produkten und firmeneigener Software an, darunter den patentierten Genius Tracker™, der eine schnelle Installation und niedrige Gesamtprojektkosten mit hochwertigen Baumaterialien für Systeme mit einem oder zwei Siliziummodulen ermöglicht und alle FirstSolar™-Module unterstützt. GameChange bietet auch feste Neigungslösungen für Pfosten- und Schottersysteme an. Schließlich entwickelt das Unternehmen auch Lösungen für die Systembalance und andere innovative Lösungen für die Solarbefestigung und -nachführung.

GameChange ist auf allen bewohnten Kontinenten vertreten und ist bereit für eine weitere Expansion in den USA und auf internationaler Ebene. GameChange nutzt ein kapitalschonendes Auftragsfertigungsmodell in Kombination mit einer flexiblen Lieferkettenstrategie, um die Rentabilität zu steigern und gleichzeitig den Bedarf an Betriebskapital zu senken. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Norwalk, CT. https://www.gamechangesolar.com

Informationen zu Koch Strategic Platforms

Mit Büros in Atlanta und Wichita möchte KSP der bevorzugte Investitionspartner von wachstumsorientierten, strategischen Unternehmen sein, die in Branchen mit disruptivem Potenzial innovativ tätig sind. Das 2020 gegründete KSP-Team verfolgt öffentliche und private Investitionen mit Unternehmen, bei denen ein langfristiger gegenseitiger Nutzen erzielt werden kann. https://www.kochind.com/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GameChange Solar Mark Gibbens, Finanzvorstand

investor.relations@gamechangesolar.com +1 (203) 769-3793

Koch Industries Christin Fernandez, Direktorin für Kommunikation

christin.fernandez@kochps.com +1 (202) 879-8546