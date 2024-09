National Comprehensive Cancer Network

NCCN verpflichtet sich, preisgekrönte Ressourcen für Menschen mit Krebs in Spanisch und anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen

Derzeit wird die gesamte Bibliothek der NCCN-Leitlinien für Patienten übersetzt, um Menschen mit Krebs und deren Betreuer weltweit in die Lage zu versetzen, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen, die für sie am besten geeignet sind.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-ein Zusammenschluss führender Krebszentren - und die NCCN Foundation® geben stolz ihre Pläne bekannt, jedes Buch in der Bibliothek der NCCN Guidelines for Patients® auf Spanisch verfügbar zu machen; ausgewählte Ausgaben sind auch in weiteren Sprachen erhältlich

Das NCCN veröffentlicht die Bibliothek "NCCN Guidelines for Patients" mit finanzieller Unterstützung der NCCN Foundation. Inzwischen gibt es mehr als 70 Bücher mit leicht verständlichen Informationen über Prävention, Vorsorge, Diagnose, Behandlung und unterstützende Maßnahmen für fast alle Krebsarten. Die Patientenleitlinien basieren auf den laufend aktualisierten, evidenzbasierten, auf einem Expertenkonsens beruhenden Empfehlungen der NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN-Leitlinien®), die von Gesundheitsdienstleistern weltweit verwendet werden. Sie wurden mit zahlreichen Auszeichnungen als vertrauenswürdige und benutzerfreundliche Informationsquelle für Menschen mit Krebs anerkannt.

Die NCCN-Leitlinien für Patienten können online unter NCCN.org/patientguidelines oder über die NCCN Patient Guides for Cancer App kostenlos eingesehen oder heruntergeladen werden. Nicht-englischsprachige Ausgaben sind auch unter NCCN.org/global zu finden. Gedruckte Bücher sind gegen eine geringe Gebühr über Amazon erhältlich.

"Unser Engagement dafür, dass jede Patientenleitlinie in spanischer Sprache verfügbar ist, zeigt, dass wir uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang zu qualitativ hochwertigen Krebsbehandlungsressourcen haben", sagte Gena Cook, Gründerin und CEO von Kaliper Health und Vorsitzende des NCCN Foundation Board of Directors. "Unsere Arbeit ist bereits in vollem Gange: Mindestens 20 Bücher sind bereits in spanischer Sprache erhältlich, und weitere werden folgen. Wir haben eine Liste weiterer Sprachen mit hoher Priorität auf der Grundlage der weltweiten Bevölkerungspräsenz. Wir wollen sicherstellen, dass diese lebenswichtigen Informationen für alle verständlich sind, die sie weltweit benötigen, auch für nicht englischsprachige Krebspatienten in den Vereinigten Staaten".

Alle Übersetzungen werden von Dolmetschern angefertigt, die auf medizinische Texte spezialisiert sind und die Nuancen der Informationen im Gesundheitswesen verstehen. Neben Spanisch sind die NCCN-Leitlinien für Patienten derzeit auch in anderen Sprachen verfügbar:

Arabisch

Chinesisch

Französisch

Haitianisch

Hindi

Hmong

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Polnisch

Portugiesisch

Russisch

Somali

Tagalog

Ukrainisch

Vietnamesisch

"Die NCCN-Leitlinien für Patienten wurden im vergangenen Jahr mehr als 1,4 Millionen Mal aufgerufen, wobei etwa ein Fünftel der Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten lebte", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer des NCCN. "Wir sind stets bestrebt, die Art und Weise zu verbessern, wie wir wichtige Gesundheitsberatung bereitstellen, und die Reichweite aller Ressourcen zu erhöhen, die uns dabei helfen können, eine qualitativ hochwertige, wirksame, gerechte und zugängliche Krebsversorgung weltweit zu verbessern und zu erleichtern."

Patrick Delaney, Executive Director der NCCN Foundation, , fügte hinzu: "Die NCCN Foundation ist in der glücklichen Lage, mit einer vielfältigen Gruppe internationaler Organisationen zusammenzuarbeiten, die die Notwendigkeit eines gleichberechtigten Zugangs zu Informationen für Krebspatienten erkennen. Wir sind unglaublich dankbar für die philanthropische Unterstützung, die es uns ermöglicht, diese wichtigen Ressourcen für alle, die sie benötigen, kostenlos anzubieten".

Auf der NCCN-Website finden sich auch verschiedene Ressourcen für Menschen, die mit Krebs konfrontiert sind, und für Betreuer, darunter Live- und aufgezeichnete Webinare, Vorschläge für Fragen an Gesundheitsdienstleister, Links zu Interessenvertretungs- und Selbsthilfegruppen und vieles mehr. Besuchen Sie NCCN.org/patients , um mehr zu erfahren, oder gehen Sie zu NCCNFoundation.org , um die Mission zu unterstützen.

Über das National Comprehensive Cancer Network Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Ermöglichung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN-Stiftung®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

Über die NCCN-Stiftung Die NCCN-Stiftung unterstützt Menschen mit Krebs und ihre Betreuer, indem sie unvoreingenommene fachliche Beratung von den weltweit führenden Krebsexperten durch die Bibliothek der NCCN-Leitlinien für Patienten® und andere Ressourcen zur Patientenaufklärung bereitstellt. Die NCCN Foundation setzt sich auch für die Förderung der Krebsbehandlung ein, indem sie vielversprechende junge Forscher an der Spitze der Krebsforschung finanziert. Weitere Informationen über die NCCN-Stiftung finden Sie unter nccnfoundation.org.