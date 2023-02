National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network gibt Zusammenarbeit mit Blutkrebsexperten in Polen bekannt

Plymouth Meeting, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Neue internationale Vereinbarung baut auf bestehenden Bemühungen um die Verbesserung der Krebsbehandlung und deren Ergebnissen weltweit durch Anpassung und Implementierung evidenzbasierter Richtlinien für Polen und darüber hinaus auf.

Das National Comprehensive Cancer Network ® ( NCCN ®) - ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender US-amerikanischer Krebszentren – gab heute eine neue Zusammenarbeit mit dem Institute of Hematology and Transfusion Medicine in Polen ( IHIT) und der Alliance For Innovation - Polish-American Foundation ( AFI) bekannt. Die drei Organisationen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die es Ärzten ermöglicht, fundiertes Fachwissen und internationale Erfahrung auszutauschen, um die Qualität der Versorgung und die Ergebnisse für Patienten mit malignen hämatologischen Erkrankungen in Polen sowie weltweit zu verbessern.

„Diese neue Vereinbarung unterstreicht unser Engagement dafür, unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen fortzusetzen, um die Behandlung von Krebs zu standardisieren und zu verbessern", so Robert W. Carlson, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Das Institute of Hematology und Transfusion Medicine in Polen ist das führende medizinische und Forschungskrankenhaus für Hämatologie in Polen; es dient als nationales klinisches und diagnostisches Referenzzentrum. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass mehr Menschen mit Blutkrebs nach den neuesten Erkenntnissen und dem Expertenkonsens eine regionsspezifisch angemessene Behandlung erhalten".

Diese neue Vereinbarung baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen dem NCCN, dem Marie Curie-Sklodowska National Research Institute of Oncology, dem Gesundheitsministerium der Republik Polen und der AFI auf, um die länderspezifischen Richtlinien für diagnostische und therapeutische Verfahren bei soliden Tumoren in Polen basierend auf den NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines ®) zu verbessern – wie in Polens nationaler Krebsstrategie gefordert. Die NCCN Guidelines ® sind der anerkannte Standard für klinische Vorgaben und Richtlinien im Umgang mit Krebs und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten klinischen Praxisrichtlinien, die in allen medizinischen Bereichen verfügbar sind. Sie wurden in Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Experten, Fürsprechern und politischen Entscheidungsträgern in Subsahara-Afrika, dem Nahen Osten und Nordafrika (MENA), der Karibik, Asien, Südamerika und Europa übersetzt, angepasst und harmonisiert, um sie für Patienten und Gesundheitsdienstleister weltweit relevanter und besser zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit mit Polen wurde 2021 aufgenommen; bislang haben die Gruppen gemeinsam Anpassungen der polnischen NCCN-Richtlinien für Folgendes entwickelt:

Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems,

Gebärmutterhalskrebs,

Darmkrebs,

Kopf-Hals-Krebs und

Eierstockkrebs

„Unser Hauptziel ist es, die Versorgungsqualität und die Ergebnisse für Hämatologie-Patienten in Polen zu verbessern", so Prof. Ewa Lech-Marańda, Direktorin des IHIT. „Die Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen wird die Entwicklung angepasster klinischer Leitlinien auf der Grundlage des Wissens, der Erfahrung und der Expertise des NCCN sowie langfristige Verfahren für kontinuierliche Aktualisierungen umfassen."

„Die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen so wichtigen Krebsbekämpfungseinrichtungen ist für Patienten und die onkologische Gemeinschaft sowie für die weitere Entwicklung der polnisch-amerikanischen Zusammenarbeit von großer Bedeutung", sagte Marcin Hańczaruk, Co-Chairman von AFI.

Die Ressourcen des NCCN für Krebspatienten und Gesundheitsdienstleister werden weltweit in hohem Umfang kostenlos genutzt. Fast die Hälfte der 1,7 Millionen registrierten Nutzer, die die NCCN-Leitlinien auf NCCN.org oder über die App Virtual Library of NCCN Guidelines® anzeigen, befinden sich außerhalb der USA. Unter NCCN.org/global erfahren Sie mehr über die gemeinsame Arbeit des NCCN zur Definition und Förderung einer hochwertigen, patientenzentrierten Krebsversorgung auf der ganzen Welt.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender Krebszentren, der sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmet. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Ermöglichung einer hochwertigen, effektiven, fairen und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN Clinical Practice Guidelines in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte Expertenkonsensempfehlungen für Krebsbehandlung und -prävention sowie unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für klinische Vorgaben und Richtlinien im Umgang mit Krebs sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten klinischen Praxisrichtlinien, die in allen medizinischen Bereichen verfügbar sind. Die NCNN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Pflegepersonen mit Unterstützung der NCNN Foundation® zu informieren und ihnen mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Das NCCN fördert auch Weiterbildung, globale Initiativen, Richtlinien und Forschungszusammenarbeit sowie Veröffentlichungen im Bereich der Onkologie. Weitere Informationen finden Sie auf NCCN.org.

Rachel Darwin

267-622-6624 darwin@nccn.org