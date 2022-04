National Comprehensive Cancer Network

NCCN: Neue Informationen zur Krebsbehandlung für Menschen in der Ukraine

Plymouth Meeting, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Das National Comprehensive Cancer Network, eine in den USA ansässige Non-Profit-Organisation, bietet kostenlose, auf die Patienten zugeschnittene Leitlinien zur Krebsbehandlung, die ukrainischen Krebspatienten helfen sollen, die bestmögliche Versorgung zu erhalten, online verfügbar unter NCCN.org/Ukraine.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), ein Zusammenschluss führender US-Krebszentren, schließt sich dem globalen Friedensappell in der Ukraine an und erkennt die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Krebsbehandlung. Als Organisation, die sich für die Verbesserung der Krebsversorgung weltweit einsetzt, ist das NCCN solidarisch mit dem ukrainischen Volk. Im Rahmen dieser Unterstützung stellt das NCCN auf NCCN.org/Ukraine kostenlose, ukrainischsprachige Informationsbroschüren zur Krebsbehandlung zur Verfügung.

„In dieser ungerechten Invasion und humanitären Krise sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine", so Robert W. Carlson, MD, Chief Executive Officer des NCCN. „Der Krieg bedroht nicht nur unmittelbar die Sicherheit der Menschen, sondern erschwert auch die notwendige Gesundheitsversorgung, und dazu gehört auch die Krebsversorgung. Wir hoffen, dass diese ukrainischsprachigen Behandlungsleitfäden den Patienten, ihren Pflegern und ihren Anbietern in dieser schwierigen Zeit helfen können."

Die NCCN-Ressourcen umfassen 14 neu übersetzte NCCN Guidelines for Patients® mit patientenfreundlichen, evidenzbasierten Experteninformationen zu den folgenden acht Themen in der Krebsversorgung:

Brustkrebs (duktales Karzinom in situ/DCIS, invasiv und metastasierend)

Gebärmutterhalskrebs

Darmkrebs

Vorgehen in Notlagen

Kopf- und Halskrebs (nasopharyngeal, oral und oropharyngeal)

Lungenkrebs (frühes Stadium und metastasierend)

Lymphome (diffuse große B-Zellen)

Prostatakrebs (frühes und fortgeschrittenes Stadium)

Die englischsprachigen Versionen dieser Patientenleitlinien basieren auf den NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) – dem anerkannten Standard für klinische Ausrichtung und Richtlinien in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitfäden für die klinische Praxis, die in allen Bereichen der Medizin verfügbar sind. Die Patientenversionen werden von der NCCN Foundation® gefördert und sind in einem leicht lesbaren Format verfasst, um den Patienten zu helfen, ihre Krebsbehandlung besser zu verstehen, insbesondere wenn dies im Ausland oder in wechselnden Umgebungen geschehen muss.

„So schwer eine Invasion für alle ist, für Menschen mit Krebs, die zusätzliche, dringende medizinische Probleme haben, ist es noch schwieriger", erklärte Nelya Melnitchouk, MD, von der Global Medical Knowledge Alliance (GMKA). „Diese ukrainischsprachigen Informationen sollen Menschen mit Krebs und ihren Betreuern helfen zu verstehen, in welcher Phase der Behandlung sie sich gerade befinden und wie sie ihre nächsten Schritte unter sich ändernden Umständen anpassen können."

„Das NCCN schließt sich zahlreichen Organisationen auf der ganzen Welt an, die dem Aufruf zur Unterstützung ukrainischer Krebspatienten, ihrer Ärzte und ihrer Familien gefolgt sind", so Mike Morrissey, Chief Executive der Europäischen Krebsorganisation (ECO). „Wir haben übersetzte Ressourcen von vielen verschiedenen medizinischen und Patientenorganisationen auf onco-help.org gesammelt, damit alle, die diese Informationen benötigen, schnell und einfach darauf zugreifen können."

Die Ressourcen-Website des NCCN baut auf langjähriger Arbeit und laufenden Partnerschaften weltweit auf, um auch angepasste und individuellere Versionen der Krebsrichtlinien bereitzustellen, die Gesundheitsdienstleistern helfen können, die Behandlungsoptionen zu analysieren, um, neben anderen einzigartigen regionalen Anliegen, die bestmöglichen Ergebnisse in ressourcenbeschränkten oder Konfliktsituationen zu erzielen.

Das NCCN verpflichtet sich, die Menschen in der Ukraine weiterhin zu unterstützen und aktualisiert stets die Informationen auf NCCN.org/Ukraine und über die NCCN-Apps. Weitere Ressourcen werden in Kürze veröffentlicht.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, der sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmet. Das NCCN hat sich der Verbesserung und Förderung von qualitativ hochwertiger, effektiver, gerechter und zugänglicher Krebstherapie verschrieben, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Weitere Informationen zu den NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) und anderen Initiativen finden Sie auf NCCN.org. Folgen Sie NCCN auf Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg und Twitter @NCCN.

Informationen zur NCCN Foundation

Die NCCN Foundation® wurde vom National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) gegründet, um Menschen mit Krebs zu stärken und Innovationen in der Onkologie voranzutreiben. Die NCCN Foundation unterstützt Menschen mit Krebs und ihre Betreuer und Pflegekräfte, indem sie unvoreingenommene fachliche Beratung durch die weltweit führenden Krebsexperten durch die Bibliothek der NCCN Guidelines for Patients® und andere Ressourcen für die Patientenaufklärung bereitstellt. Durch die Finanzierung der vielversprechenden jungen Forscher des Landes an der Spitze der Krebsforschung engagiert sich die NCCN Foundation auch für die Förderung der Krebsbehandlung. Weitere Informationen zur NCCN Foundation finden Sie unter NCCN.org/foundation.