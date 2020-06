Polit-X

Zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft: Digitaler Monitoringdienst Polit-X kooperiert mit europäischem Marktführer Dods

Bild-Infos

Download

Berlin, Brüssel, London (ots)

Polit-X, Pionier des digitalen, politischen Monitorings, geht jetzt eine Kooperation mit der britischen Dods Group ein. Ziel der Zusammenarbeit ist, die Stärken und Vorteile beider Unternehmen zu bündeln und die Produkte und Dienstleistungen den jeweilig anderen Kunden und Märkten zugänglich zu machen. Rechtzeitig zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 01. Juli 2020 startet, sollen Anwender einen gebündelten Zugang zu digitalen EU-Analysen und Insiderinformationen beider Anbieter erhalten. Bereits jetzt arbeiten Dods und Polit-X an weiteren gemeinsamen Produktentwicklungen.

Dods, 1832 in London gegründet, ist in Großbritannien und in der EU Marktführer für die Bereitstellung und Analyse politischer Informationen. Polit-X hat seinen Sitz in Berlin-Mitte und ist seit 2007 in Deutschland am Markt. Das Unternehmen bietet digitales Politikmonitoring durch Parlamentsanalysen und Zugang zu politischen Originalquellen. Seit der Europawahl 2019 ergänzen Analysen der EU- Institutionen und -Abgeordneten das Portfolio. Polit-X bietet alle seine Tools und Services auch auf Englisch an.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Polit-X, einem auf dem deutschen Markt sehr etablierten Unternehmen, das eine spannende Zukunft hat. Durch unsere Zusammenarbeit können wir noch mehr Organisationen dabei helfen, sich in der volatilen politischen Landschaft zwischen Brüssel und Westminster zurechtzufinden. Dass die Zusammenarbeit trotz Corona pünktlich zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft startet, werten wir als Zeichen der vertrauensvollen, belastbaren und produktiven Zusammenarbeit", sagt Munira Ibrahim, CRO der Dods Group.

Auch Heiko Schnitzler, Gründer und Geschäftsführer von Polit-X freut sich über die Kooperation. "Wir werden gerade Zeitzeugen einer riesigen Transformation der politischen Prozesse. Da sind Brüsseler Informationen aus erster Hand für unsere Kunden existentiell wichtig, gerade wenn Deutschland jetzt den Vorsitz im Rat innehat. Dods steht für Tradition und Verlässlichkeit. Nicht nur in London, sondern auch direkt am politischen Puls in Brüssel. Unsere Kunden, politiknahe Organisationen, wie Verbände, Unternehmen oder Behörden, verpassen so keine politische Entwicklung zu ihrem Thema."

Über Dods:

Dods liefert schon seit mehr als 180 Jahren essentielle Informationen aus Politik und Öffentlichem Sektor und hilft Kunden, Verbindungen in diese Sektoren herzustellen. Als ein in Großbritannien und auf EU-Ebene führendes Unternehmen in den Bereichen Business Intelligence, Medien und Events sind wir eine vertrauenswürdige Quelle für politisches Wissen, und bieten durch unser Medien- und Veranstaltungsangebot auch eine Plattform für inhaltlichen Austausch und Debatte. dodsinformation.com

Über Polit-X:

Die Polit-X Analyse macht es möglich, öffentliche und politische Inhalte, wie die Aktivitäten aller Abgeordneten im Bundestag und in den Bundesländern, schnell und einfach zu beobachten. Als ein führendes Digitalunternehmen zur Beobachtung und Analyse des politischen Geschehens ermöglicht Polit-X datengetriebenes und dokumentenbasiertes Politikmonitoring und smarte Parlamentsanalysen. Nutzern stehen derzeit über 2,6 Mio. Dokumente in einer tagesaktuellen Datenbank zur Verfügung. Hiermit sind individuelle Recherchen zu allen politischen Themen im Volltext möglich. Kombiniert mit dem Know-how der Nutzer lassen sich ad hoc maßgeschneiderte Analysen durchführen. Auch über alle Organe der EU. polit-x.de

Pressekontakt:

Team Code Zero

Constanze von Kettler

desk@team-code-zero.de

+493098324165