Spencer Stuart

Spencer Stuart verstärkt Frankfurter Industriepraxis mit Julia von Arco-Valley: Besonderer Fokus auf Führungskräftesuche im Bereich Energiewende

Frankfurt am Main (ots)

Spencer Stuart, weltweit und in Deutschland unter den Top drei der Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, wächst weiter und baut das Geschäft wie das Beraterteam auch in Deutschland für Schlüsselindustrien systematisch aus. Seit dem 15. März 2022 arbeitet Julia von Arco-Valley vom Frankfurter Büro aus und bringt dabei ihr langjähriges Praxis-Know-how aus der Industrie ein.

Dabei konzentriert sich Julia von Arco-Valley hauptsächlich auf den Energie-Sektor, in dem sie Klienten künftig bei der Suche nach neuen Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten unterstützt und bei der Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams und Organisationen beraten wird. Von Arco-Valley bringt dazu Know-how aus mehr als 15 Jahren in verantwortlichen Positionen im Energiesektor mit und verfügt über ein breites Branchennetzwerk, sowohl auf Top-Management-Ebene als auch in der Gruppe der aufstrebenden Talente. Viele Jahre leitete sie unter anderem wichtige Strategieprojekte für den gesamten E.ON-Konzern und gründete - angetrieben von ihrem Gespür für die Energiewende und neue Energielösungen - vor fünf Jahren "b.ventus". Das E.ON-Start-up bietet kleine Windkraftanlagen für dezentrale Energielösungen und verhalf von Arco-Valley zu mehreren Auszeichnungen und Nominierungen wie "Mastermind 2020 in der Energiewelt 4.0" oder "Beste Gründerin 2019".

"Nachhaltigkeit und Energiewende sind die Themen unserer Zeit. Gerade die Veränderungen in der Energiewirtschaft erfordern Führungskräfte, die den nachhaltigen Wandel mittragen und -gestalten können und in der Lage sind, die Marktteilnehmer durch wirtschaftlich angespannte und transformative Zeiten zu führen - sowohl was das Geschäftsmodell als auch die Unternehmenskultur betrifft", sagt Ralf Landmann, Geschäftsführer von Spencer Stuart in Deutschland. "Julia von Arcor Valleys langjährige Erfahrung, ihr tiefes Branchenverständnis und ihr ausgeprägtes berufliches Netzwerk werden uns dabei helfen, das über 60 Jahre aufgebaute hohe Renommee im Energiesektor weiter auszubauen und unsere Klienten bestmöglich zu beraten."

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 60 Büros in über 30 Ländern vertreten und deckt mehr als 50 Practices ab.

Bild von Julia von Arco-Valley zum Download finden Sie hier: https://iwk-cp.com/foto-spencer-stuart-julia-von-arcovalley/