VeChain führt neue Blockchain-fähige Nachhaltigkeitslösung für umweltfreundliche Geschäftsführung von Unternehmen ein

Mit wachsendem Bewusstsein der Verbraucher bezüglich des Klimawandels steigt die Nachfrage nach grüneren und nachhaltigeren Produkten und Unternehmen sind zunehmend um ein nachhaltiges Geschäftsmodell bemüht. Marktführer wie Nike, Adidas, H&M und Amazon schreiben Nachhaltigkeit bei ihren globalen Produkt- und Marketingstrategien bereits oberste Priorität zu.

Um Unternehmen bei der Digitalisierung und Effizienzsteigerung für nachhaltige Geschäftspraktiken zu unterstützen, führt die führende unternehmensfreundliche Blockchain-Plattform VeChain nun ihre Blockchain-fähige Nachhaltigkeitslösung ein. Die Lösung basiert auf ihrer Blockchain-as-a-Service- (BaaS-)Plattform VeChain ToolChain(TM).

BlockChain und Nachhaltigkeit: die Garantie für zuverlässige, langfristige Effizienz und Rentabilität von Marken

Laut Forschung des Weltwirtschaftsforums sind Unternehmen durch den direkten Einfluss des Klimawandels auf ihren Geschäftsbetrieb und die Lieferketten einem wachsenden Risiko ausgesetzt. In diesem Zusammenhang steigt nicht nur die Forderung nach Transparenz für nachhaltige Aktivitäten, sondern Finanzaufsichtsbehörden und Entscheidungsträger setzen sich auch für die gesetzlich zwingende Offenlegung der Klimarisiken sowie für die rechtliche Verfolgung von Unternehmen ein, die sich einer solchen Offenlegungspflicht widersetzen.

Währenddessen verlangt die Mehrheit der Kunden nachhaltigere Produkte von Marken. Das lässt auf eine klare Bereitschaft schließen, ihr Kaufverhalten zugunsten des Umweltschutzes zu ändern.Dies trifft besonders auf Kunden derGeneration Z zu, die dazu neigen, Produkte mit einer genau definierten Nachhaltigkeitsstrategie zu kaufen.

Die Blockchain-fähige Nachhaltigkeitslösung von VeChain fußt auf der Entwicklung eines wertorientierten Ansatzes für Unternehmen, um nachhaltige Praktiken während des Lieferketten- und Fertigungsprozesses zu optimieren. Durch Blockchain-Technologie können Unternehmen nicht nur Verbrauchern, sondern auch Finanzaufsichtsbehörden und Entscheidungsträgern ihre nachhaltigen Praktiken zuverlässig und präzise aufzeigen.

Wertversprechen von VeChain ToolChain(TM) für Nachhaltigkeit

Die Blockchain-fähige Nachhaltigkeitslösung von VeChain basiert auf der Blockchain-as-a-Service- (BaaS-)Plattform VeChain ToolChain(TM) des Unternehmens. VeChain ToolChain(TM) behauptet sich im Markt durch hohe Standardisierung, niedrige Kosten sowie flexible Bezahlung und lässt sich von Unternehmen jeder Branche leicht implementieren.

Vor allem bietet VeChain ToolChain(TM) anpassbare Tools und White-Label-Services, mittels derer Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsdienst für ihre eigenen Kunden integrieren können. Die zentralen Wertversprechen von VeChain ToolChain(TM) im Bereich Nachhaltigkeit umfassen:

- Unverrückbarer Nachweis einer grünen Lieferkette Die Blockchain-fähige Nachhaltigkeitslösung von VeChain ermöglicht Unternehmen durch bewährte Vorlagen zur Blockchain-Datenverarbeitung effektive nachhaltige Praktiken, die entscheidende Phasen wie Recycling, Verarbeitung, Wiederverwertung, Inspektion und mehr abdecken. Marken und Einzelhändler können die Ursprungsquelle ihrer Waren weltweit besser zurückverfolgen und sicherstellen, dass ihre Produkte rechtmäßig, verantwortungsbewusst und umweltfreundlich beschaffen wurden. - Transparenz und Einheitlichkeit von Informationen Die Lösung gewährleistet die Zuverlässigkeit, Unveränderbarkeit und Einheitlichkeit der Daten über verschiedene Geschäftspartner in der Lieferkette hinweg. So werden einerseits Unstimmigkeiten durch abweichende oder verlorene Informationen reduziert und andererseits offene Zusammenarbeit auf effiziente und kostengünstige Weise gefördert. - Vertrauen zwischen Verbrauchern und Marken Die durch die Blockchain geschaffene Transparenz ermöglicht die vollständige Überarbeitung sämtlicher nachhaltiger Prozesse durch die Kombination von digitalen Diensten und Vor-Ort-Aktivitäten. Marken können ihre Nachhaltigkeitsinitiativen der Öffentlichkeit vorstellen oder den Aufsichtsbehörden melden, was das Vertrauen und das Markenimage stärkt. - Neuer Geschäftswert durch Zugriff auf professionelle Dienste Durch Daten zu Nachhaltigkeitsinitiativen, die mittels VeChain ToolChain(TM) entlang der Lieferketten oder im täglichen Betrieb erfasst wurden, können Unternehmen ihre Kosten für die öffentliche Berichterstattung gemäß behördlicher Vorschriften, für Nachhaltigkeitsbewertungen für ein grünes Markenimage sowie für Bescheinigungen über verantwortungsbewusste Mittelbeschaffung (grüne Anleihen, staatliche Subventionen, Eigenkapitalgeber) senken. Darüber hinaus erhalten Unternehmen durch das globale Partnernetzwerk von VeChain Zugriff auf weltweit führende Fremdleistungen, darunter u. a. DNV GL, PwC, Deloitte, Grant Thornton, was die Kosten für Zertifizierungen, Prüfungen, Versicherung und lieferkettenrelevante Finanzdienstleistungen stark reduziert.

Als weltweit führende unternehmensfreundliche Blockchain-Plattform teilt VeChain die Vision von Unternehmen eines zukünftig grünen Geschäftsmodells. In nachgewiesenen Fällen konnte das Unternehmen sich branchenübergreifend umfassendes Fachwissen aneignen und seine Technologie ausreifen. Gemeinsam mit seinen strategischen Partnern, wie z. B. PwC und DNV GL, möchte VeChain Unternehmen sämtlicher Sektoren durch Blockchain-Technologie bereichern.

Informationen zu VeChain

VeChain etablierte sich 2015 als führendes unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen. Das Unternehmen möchte Blockchain-Technologie mit der realen Welt verknüpfen, indem Unternehmen ihren Geschäftsbedürfnissen entsprechende Blockchain-Lösungen bereitgestellt werden. Mit der One-Stop-BaaS-Datenplattform VeChain ToolChain(TM) unterstützt VeChain weiterhin die Digitalisierung von Unternehmenskunden, um langfristig seine Vision einer Realwirtschaft zu verwirklichen.

VeChain gilt als Wegbereiter für reale Geschäftsanwendungen und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Peking, Paris, Amerika, Italien und San Francisco. Die professionelle Compliance-Beratung unserer strategischen Partner PwC und DNV GL haben VeChain zu Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen unterschiedlichster Branchen verholfen, darunter Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, H&M, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G usw. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vechain.com

