Red Box

Red Box führt Compliance-Aufzeichnungslösung für Microsoft Teams vor

London und New York (ots/PRNewswire)

Red Box, eine führende Voice-Plattform, gab heute bekannt, dass seine Compliance-Aufzeichnungslösung für Microsoft Teams jetzt allgemein erhältlich ist.

Die Lösung wird derzeit als Teil von Microsofts neuem Compliance Recording ISV-Partnerzertifizierungsprogramm zertifiziert und wird Organisationen in dieser herausfordernden globalen regulatorischen Landschaft durch sichere, stabile und skalierbare Erfassung, Abrufen, Archivieren und Aufbewahrung der Kommunikation in Microsoft Teams unterstützen.

Red Box bietet je nach Kundenpräferenz flexible Einsatzmöglichkeiten in der Cloud oder vor Ort an. Dies ist wichtiger denn je, da regulierte Branchen wie Finanzdienstleister und Kontaktzentren ihre Standortstrategien überdenken und zunehmend Zusammenarbeitstools nutzen, die flexible Arbeitsmodelle und Home-Office unterstützen, gleichzeitig jedoch regelkonform bleiben müssen.

Die Red Box Plattform bietet auch freie und offene APIs, die Organisationen sichere Kontrolle und Zugriff auf aufgezeichnete Kommunikationen in Microsoft Teams bietet, sodass diese mit den Tools und Anwendungen der Wahl genutzt werden können - egal, ob es sich um Plattformen für Kundenerfahrungen oder Lösungen für Compliance-Archivierung oder Betrugserkennung und Überwachung handelt.

Red Box ist ein Preferred Telephony Partner für Konversationsintelligenz, Teil von Dynamics 365 Customer Service Insights and Sales Insights, die Organisationen ermöglichen, die von Red Box erfassten reichhaltigen Datensätze zu nutzen und Anrufe in großem Maßstab zu analysieren, um Verkaufsleistungen und Kundenerfahrung zu verbessern.

"Da tausende unserer Kunden in regulierten Branchen tätig sind, ist die Compliance-Aufzeichnungslösung für Microsoft Teams ein wichtiger Bestandteil der Integration auf unserem Weg zu mehr Vernetzung", kommentiert Pete Ellis, CPO von Red Box. "Die sichere und stabile Erfassung qualitativ hochwertiger Stimm- und Metadaten und der Umfang unserer Konnektivität ist auch Kernbestandteil unserer Integration mit Dynamics 365 Customer Service Insights and Sales Insights und anderen KI- und Analytik-Partnern. Die Lösung ermöglicht Kunden Zugang zu einem umfangreichen Datensatz, die zu handlungsrelevanten Einsichten werden können."

Jun Pak, Product Marketing Manager, Modern Work Teams and Platform bei Microsoft, fügte hinzu: "Mit der Integration von Red Box, Teams and Dynamics 365 können Organisationen die stabile Aufzeichnung nutzen und so regulatorischen Anforderungen genügen und gleichzeitig den Zugriff auf qualitativ hochwertige Audio- und Metadaten für KI- und Analytikzwecke sichern."

Informationen zu Red Box

Red Box ist ein führender dedizierter Voice-Spezialist, der Organisationen befähigt, Sprachdaten unternehmensweit zu erfassen, zu sichern und ihren Wert zu erschließen. Durch die offenste und am stärksten vernetzte Plattform erfassen und transkribieren wir Sprachkommunikationen von über 85 neuen sowie alten Systemen, von internationalen Großkonzernen bis hin zu KMUs. Unsere Kunden behalten die vollständige Datenhoheit, während wir sie mit dem umfassendsten Partner-Ökosystem verbinden, sodass sie den Wert ihrer erfassten Sprachdaten maximieren können.

Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalen Interdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 80 % der Polizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unserem globalen Reseller-Channel. Wir erfassen und sichern täglich weltweit Millionen von Anrufen für über 3.500 Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redboxvoice.com

