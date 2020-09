Shanghai ChemPartner

Dr. Steven Yu kommt als Vizepräsident für Regulierte Bioanalyse zu ChemPartner

Shanghai (ots/PRNewswire)

Shanghai ChemPartner hat heute die Ernennung von Steven Yu, Ph.D. zum Vice President of Regulated Bioanalysis am Firmensitz in Shanghai, China, bekannt gegeben.

Dr. Yu verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und besitzt umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Assay-Entwicklung und -Validierung, Biomarker-Entwicklung, Immunogenitätsbewertung, Biotransformationsbewertung sowie klinische Dosisauswahl und Studiendesign. Vor seinem Wechsel zu ChemPartner verbrachte Dr. Yu den Großteil seiner Karriere in den USA bei internationalen Pharmaunternehmen wie Amgen, Boehringer Ingelheim, Shire und Takeda.

"DMPK und Toxikologie sind entscheidende Komponenten in der Arzneimittelforschung und -entwicklung, um ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Wir wollen unsere Kunden, einschließlich der Kunden aus dem Bereich Biologika, besser bedienen. Daher benötigten wir einen Leader mit Erfahrung in der Branche, der unser Dienstleistungsangebot im Bereich der regulierten Bioanalytik erweitert. Dr. Yu ist aufgrund seiner Expertise, seines Wissens und seines Engagements hervorragend geeignet, das Team zu leiten," äußerte sich Dr. Lilly Xu, Senior Vice President der Abteilung DMPK und Toxikologie.

Seit der Gründung der Abteilung DMPK und Toxikologie im Jahr 2007 ist sie eine der am schnellsten wachsenden Geschäftseinheiten im Unternehmen. Dieses Wachstum ist ein Beweis für die qualitativ hochwertige Leistung und die Erfahrung und Leadership des wissenschaftlichen Teams.

"Mit der reichlichen Finanzierung durch globale Pharmaunternehmen und Risikokapitalgesellschaften wird die Prüfung und Zulassung von Medikamenten beschleunigt. Die Industrie der Auftragsforschungsinstitute befindet sich im Wandel, und wird eine immer wichtigere Rolle bei der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten spielen. Ich freue mich darauf, bei ChemPartner einzusteigen, da das Unternehmen für seine Zuverlässigkeit und sein breites Spektrum an Serviceangeboten bekannt ist. Es gibt so viel Potenzial für Wachstum und Expansion, um den Marktbedarf zu decken. Meine Erfahrung bei den Großen der Pharmabranche, kombiniert mit dem Fokus von ChemPartner auf Qualität und Innovation, hilft dem Unternehmen dabei, seine Mission zu verfolgen. Gemeinsam wollen wir die Bedürfnisse unserer biopharmazeutischen Kunden als Erweiterung ihres eigenen Teams erfüllen," sagte Dr. Yu.

Die Abteilung DMPK und Toxikologie von ChemPartner besteht aus den Gruppen Bioanalytik (kleine und große Moleküle, Forschung und regulierte Bioanalyse), In-vitro-ADME, Pharmakokinetik und Toxikologie. In enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen Chemie, Biologie und Pharmakologie sowie Biologik von ChemPartner unterstützt das DMPK und Toxikologie-Team die translationale Medizin mit seiner Erfahrung in der Formulierungsentwicklung, PK-Extrapolation, PK/PD-Korrelation und Biomarker-Analyse einschließlich der Metabolomik.

Informationen zu ChemPartner

Shanghai ChemPartner, zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter in den Bereichen Biologika-Forschung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, Europa, China und Japan.

