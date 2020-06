Shanghai ChemPartner

ChemPartner tätigt zusätzliche Investitionen in biologische Präparate, um neben ihrer Entwicklung auch die Fertigung zu ermöglichen

Shanghai ChemPartner kündigte zusätzliche Investitionen des Unternehmens in seinen Geschäftsbereich für biologische Präparate an, um seine Kompetenzen und Kapazitäten für die Entdeckung biologischer Wirkstoffe durch Entwicklung und Fertigung zu erweitern.

"ChemPartner verfügt über tiefgreifende Erfahrung mit Dienstleistungen für die Entdeckung und Entwicklung von biologischen Wirkstoffen", so Wei Tang, CEO von ChemPartner. "Die herausragenden Wissenschaftler unserer Teams für die Entdeckung und Entwicklung biologischer Wirkstoffe bieten jegliche Dienstleistungen für die allgemeine Verfahrensentwicklung und den Antrag zur Prüfung eines neuen Medikaments (Investigational New Drug, IND) aus einer Hand an. Der Ausbau unserer cGMP-Fertigungskapazitäten belegt unseren Einsatz, um die Forschungsinitiativen von Pharma- und Biotechnologieunternehmen rund um den Globus technisch und strategisch umzusetzen."

ChemPartner hat seine neueste Anlage in Qidong, China, außerhalb von Shanghai eröffnet. Das 67.000 m2 Gelände umschließt ein Laborzentrum mit einer 5.000 m2 großen Tierhaltungsanlage, einem Verwaltungsgebäude sowie einer Produktionsanlage für biologische Präparate, die im August 2020 in Betrieb genommen wird.

Die 13.000 m2 Produktionsanlage für biologische Präparate der Phase I entspricht den höchsten Standards und Richtlinien der ICH, FDA, NMPA und EMPA. Durch sie soll der Produktionsbedarf an biologischen Präparaten für weltweite Kunden während klinischer Phase-III-Studien und der kommerziellen Einführung gedeckt werden. Die Anlage bietet Platz für bis zu acht 2.000 Liter und drei 500 Liter Einwegbioreaktoren sowie für eine aseptische Abfüll- und Gefriertrocknungsanlage für 2 bis 20 Milliliter Ampullen. ChemPartner verfügt außerdem über gut ausgestattete analytische Einrichtungen, um die Methodenentwicklung zu fördern und Freigabeprüfungen für Produkte durchzuführen.

Dr. Jun Xiang, General Manager von ChemPartner Biologics, fügte hinzu: "Die Investition in diese hochmoderne Fertigungsanlage für biologische Präparate markiert einen wichtigen Meilenstein für ChemPartner. Diese neueste Ergänzung macht ChemPartner wahrlich zu einem Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) von Weltrang, das unseren weltweiten Kunden weiterhin bei der Markteinführung ihrer biologischen Therapeutika unterstützen wird."

ChemPartners Team für die Entdeckung biologischer Wirkstoffe vertieft immer schneller seine Erfahrung und Fähigkeiten für die Entdeckung und Charakterisierung von Antikörpern und Fusionsproteinen. Dies ist dank der Leitung durch im Westen ausgebildete promovierte Wissenschaftler möglich, die von ChemPartners Abteilungen für Biologie und Pharmakologie, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik sowie exploratorische Toxikologie unterstützt werden. Zu den Dienstleistungen zählen B-Zellen-Klonierung, gezielte funktionelle Tests, Antikörper-Engineering, Entwicklungsfähigkeit sowie in silico -Bewertungen und Proteinforschung.

ChemPartner arbeitet derzeit an Projekten in verschiedenen klinischen Entwicklungsphasen. Die Erweiterung des Serviceangebots, Mitarbeiterstabs und der Anlagen hat einen reibungslosen Übergang von der Entdeckung biologischer Präparate zu ihrer Entwicklung und Fertigung ermöglicht. Dadurch können Kunden von ChemPartner maßgeschneiderte Dienste angeboten werden. Das Team für die CMC-Entwicklung und cGMP-Fertigung biologischer Präparate besteht aus leitenden Wissenschaftlern, Ingenieuren und Führungskräften, die über umfassende Erfahrung mit Verfahrensentwicklung und cGMP-Fertigung verfügen.

Shanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/) , zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf den Feldern Biologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, in Europa, China und Japan.

