Sir Anthony Ritossa veranstaltet virtuelle Keynote zur Erhöhung des Wertes von Family Office-Investitionen zum Wohle der Menschheit

- Unter der Schirmherrschaft von S.E. Sheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa

Die virtuelle Keynote zur Erhöhung des Wertes von Family Office-Investitionen zum Wohle der Menschheit ("Amplifying the Positive Values of Family Office Investments for the Good of Humanity"), die am 21. April von Sir Anthony Ritossa vom The Ritossa Family Office unter der Schirmherrschaft von S.E. Sheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa veranstaltet wurde, brachte rekordverdächtige 873 führende globale Family Offices und Branchenexperten für ein virtuelles Keynote Panel zusammen, um in Zeiten allgegenwärtiger Unsicherheit den erfolgversprechendsten Weg zu erörtern.

Die Auftaktveranstaltung der Keynote-Reihe umschloss eine hochkarätige Fachgruppe von sechs führenden Würdenträgern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Königreich Saudi Arabien, den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Diese Herren präsentierten umsetzbare Strategien, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und erklärten im Überblick, wie sie neue Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung von Wohlstand priorisieren.

"Die virtuelle Keynote war einfach fantastisch. Ich bedanke mich herzlich beim hochverehrten Moderator https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=2uemhRHROVkVLdGjWhcvLUWgmrwbIP8yM56tIPWbkio.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2h1c3NlaW4tc2F5ZWQtY2ZhLTJiMDdhNzEwIiwiciI6IjQzN2ZhOGFiLWVlOWQtNGVlOC1jNmY0LTRmZDU4MTBlZGMxOCIsIm0iOiJscCJ9 , sowie den Diskussionsteilnehmern https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=KuaK6vpmgya83ncCXNMij4YjaM_uLmlIWLAByodYt18.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2FkYW0tbGFkamFkai0zMWI0OTcxYSIsInIiOiI0MzdmYThhYi1lZTlkLTRlZTgtYzZmNC00ZmQ1ODEwZWRjMTgiLCJtIjoibHAifQ , https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=beAZhdmizstMLBDpfRAY2qgIYEZRjiv70K3xKmj8g7Y.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2FkaWxhbHphcm9vbmkiLCJyIjoiNDM3ZmE4YWItZWU5ZC00ZWU4LWM2ZjQtNGZkNTgxMGVkYzE4IiwibSI6ImxwIn0 , https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=MJyjISYukFl1G4Keqi1OF4cN7QT8gXnqu5MnGWqnsnE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2JhZHItYWwtdG93YWlqcmktZW1iYS1jbWEtYTQ3MjExMjIvIiwiciI6IjQzN2ZhOGFiLWVlOWQtNGVlOC1jNmY0LTRmZDU4MTBlZGMxOCIsIm0iOiJscCJ9 , https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=NVx3kg2EMfkIVYxs230853zw3kVoN5aDYgnVG6KrToQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL25hZGVlbXNpYW0iLCJyIjoiNDM3ZmE4YWItZWU5ZC00ZWU4LWM2ZjQtNGZkNTgxMGVkYzE4IiwibSI6ImxwIn0 und https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=vOpGS7CIkXcEqADsb0PhXN5F7z9NY8hxxY7DUCMpM3c.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2JlbmphbWluYmx1bWVudGhhbC8iLCJyIjoiNDM3ZmE4YWItZWU5ZC00ZWU4LWM2ZjQtNGZkNTgxMGVkYzE4IiwibSI6ImxwIn0 dafür, unseren Familien durch ihr Vorausdenken und ihre Unterstützung so umfangreichen Aufschluss geboten zu haben. Gelernt habe ich bei der Veranstaltung vor allem, dass anderen zu helfen, die nobelste Form des Wohlstands ist", so Sir Anthony Ritossa, Vorsitzender, Ritossa Family Office, Veranstalter der Family Office Investment Summits.

"Die COVID-19-Pandemie ist die größte Bewährungsprobe für den Willen eines Staates und die Belastbarkeit der Menschen rund um den Globus. Da wir in guten Zeiten regelmäßig für Ritossa Family Office Investment Summits zusammengekommen sind, freut es mich umso mehr, dass wir auch in schwierigen Zeiten weiterhin kommunizieren. Ich bedanke mich bei Sir Anthony Ritossa und seinem Team dafür, schlagkräftige Family Offices für Online-Diskussionsrunden zusammengebracht zu haben, die eine entscheidende Rolle im Kampf gegen diesen unsichtbaren Feind spielen sollten", so Hussein Sayed, CNBC Arabia Anchor, VAE und Diskussionsmoderator.

"Dem Ritossa Family Office ein herzliches Dank für dieses herausragende Webinar. Die Gesprächsrunde mit über 800 erstklassigen Teilnehmern und weiteren Diskussionsteilnehmern war sehr aufschlussreich. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung", so Rayan Qutub, Vorsitzender, Nama Al Baraka Holding, Königreich Saudi-Arabien.

"Die virtuelle Ritossa-Konferenz war eine wahrhaft vornehme und aufschlussreiche Zusammenkunft der führenden Family Offices aus aller Welt, die die gemeinsamen Ziele der Erhaltung und Vergrößerung von Vermögen verfolgen und aufkommende Technologien fördern, die der ganzen Menschheit dienen. Bravo, Sir Anthony", gratulierte Benjamin Blumenthal, Gründer und CEO von US Venture Broadcast, USA.

Zu den Höhepunkten der Gesprächsrunde zählten:

Die Menschheit auf dem Weg in eine neue Normalität - Führende Privatinvestoren untersuchen neue Technologien, um der Welt zu helfen. Dazu zählt z. B. Symptom Sense, ein neues Gateway zur medizinischen Bewertung, das an öffentlichen Plätzen, wie Flughäfen, Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Hotels, Tagungsstätten, Sport- und Konzerthallen sowie Gebetsstätten menschliche Gesundheitsindikatoren wie Temperatur, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt und Kurzatmigkeit misst.

Branchenspezifisches Wachstum birgt Möglichkeiten - Bestimmte Technologieinvestitionen bieten Wachstumschancen, die sich auf das Zehn- bis Zwölffache belaufen, insbesondere für Nahrungsmittel, die als lebenswichtig gelten. Unternehmen, die Einmal-Medizinprodukte wie z. B. Mundschutzmasken herstellen, sind ebenfalls starke Performer, und Investoren, die auf diese aktuell bedeutsamen Sektoren setzen, sind für die Zukunft gut aufgestellt.

Fokus auf die menschliche Gesundheit ist wichtig - Dienste, die sich dem emotionalen Wohlbefinden widmen, einschließlich Online-Hilfe, sind wichtig und werden auch im Anschluss an die Pandemie weiterhin unerlässlich sein. Unseren Gemeinschaften langfristig nachhaltige Hilfe zukommen zu lassen, ist entscheidend.

Je mehr Unternehmen überleben, desto schneller der wirtschaftliche Aufschwung - Kurzfristige Kredite sind entscheidend, sodass möglichst viele KMUs überleben und wir uns schnell und effizient erholen können, sobald die Restriktionen aufgehoben werden. Da Investoren nach starken Renditen streben, ist gegenseitige Unterstützung unerlässlich.

Auf das Bildungswesen wartet eine neue Zukunft - E-Learning und virtuelle Schulen haben sich bewährt, da zunehmend viele Menschen von Zuhause aus lernen und arbeiten. Experten erklären einstimmig, dass sich das Leben nach COVID-19 ändern wird und E-Learning-Lösungen, die zu einer besseren Bildungsqualität beitragen, die eindeutigen Gewinner sein werden.

Gegenseitige Fürsorge ist entscheidend - Das Abflachen der Kurve ist immer wieder Gesprächsmittelpunkt. Dabei muss verstanden werden, dass die Kurve im Grunde genommen eine Welle ist und die Menschheit mit dem An- und Abschwellen des Coronavirus einen harten Winter zu erwarten hat. Angesichts dessen müssen wir zusammenkommen, um Strategien zu entwickeln und in Möglichkeiten zu investieren, die die Welt für uns alle zu einem besseren Ort macht. Mit der richtigen Vorbereitung können Investoren ihre Tätigkeiten leistungsstark fortsetzen.

Geplante virtuelle Keynote Panels von Ritossa

Virtuelles Keynote Panel 2

Die Erschließung von Investmentmöglichkeiten im aktuellen Umfeld ("Unlocking Investment Opportunities in this Current Environment") - 5. Mai 2020

17.00 Uhr Dubai - 14.00 Uhr London - 9.00 Uhr New York - 21.00 Uhr Singapur

Virtuelles Keynote Panel 3

Investitionen in Start-ups im Spotlight ("Spotlight on Investing in Startups") - 19. Mai 2020

17.00 Uhr Dubai - 14.00 Uhr London - 9.00 Uhr New York - 21.00 Uhr Singapur

Virtuelles Keynote Panel 4

Immobilienbranche - Neue Denkansätze im aktuellen Investitionsumfeld ("Real Estate, Thinking Outside the Box in the Current Investment Environment") - 2. Juni 2020

17.00 Uhr Dubai - 14.00 Uhr London - 9.00 Uhr New York - 21.00 Uhr Singapur

Geplante Ritossa Family Office Investment Summits

11. Global Family Office Investment Summit, Monaco

24. bis 26. Juni 2020

12. Global Family Office Investment Summit, Riad, Saudi Arabien

5. bis 7. Oktober 2020

13. Global Family Office Investment Summit, Dubai, VAE

7. bis 9. Dezember 2020

Zuschauerkommentare

"Ein ausgezeichnetes Forum heute. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Teilnahme."

- Bernard Saint-Donat

"Vielen Dank für das hervorragende Forum. Tolle Organisation von Ihnen und Ihrem Team. Ich freue mich auf die Veranstaltung in Monaco."

- Nadeem Siam

"Meinen herzlichsten Dank für die freundliche Einladung zur Teilnahme der oben genannten Veranstaltung. Es war mir eine große Ehre an dieser sehr nützlichen Konferenz teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank auch an Sir Anthony Ritossa und Sie selbst. Bitte benachrichtigen Sie mich weiterhin über anstehende Veranstaltungen."

- Sami ALSaleh

"Ich möchte gerne Ihnen und Ihrem Team meinen Dank für die großen Anstrengungen aussprechen, die für die Organisation der Ritossa Family Virtual Summits unternommen werden. Es kostet viel Zeit, Mühe und Energie und bedarf großer Planung, ein internationales virtuelles Publikum zusammenzubringen."

- Darren Jacklin

"Bitte danken Sie in meinem Namen den Diskussionsteilnehmern für diese Debatte und ihre zahlreichen Denkanstöße. Ich habe durchaus Interesse daran, auch an zukünftigen Veranstaltungen teilzunehmen, wie z. B. das von Ihnen hier abschließend erwähnte Event am 5. Mai."

- Robert Morse

"Mein Dank gilt Ihnen und Sir Anthony für die Veranstaltung dieser virtuellen Konferenz. Sie war dank der exzellenten Diskussionsteilnehmer äußerst aufschlussreich."

- Edelweiss Harrison

Vielen herzlichen Dank. Sie und Anthony haben tolle Arbeit geleistet. Wie kann ich mich für die nächste Veranstaltung am 5. Mai registrieren?

- Charles J. Cooper

"Ich möchte mich nur kurz bei Ihnen für die Organisation eines wirklich großartigen Webinars bedanken. Ich habe die Einblicke von den Diskussionsteilnehmern sehr genossen. Auch der Moderator war fantastisch. Vielen Dank noch einmal."

- Jonathan Ter Meer

http://www.youtube.com/watch?v=NLjZyxDvO-o http://www.youtube.com/ an.

