Die Versicherer stellen sich den Herausforderungen der sozialen Nachhaltigkeit, sagt die Geneva Association

In einer Zeit, in der die Erwartungen der Stakeholder an eine stärkere soziale Wirkung von Unternehmen zunehmen, hebt ein neuer Bericht der Geneva Association, The Role of Insurance in Promoting Social Sustainability (Die Rolle der Versicherung bei der Förderung sozialer Nachhaltigkeit), den großen, inhärenten sozialen Nutzen der Versicherung hervor, indem sie Menschen und Unternehmen finanzielle Stabilität und Sicherheit bietet. Die Geneva Association schätzt, dass die Versicherer durch Versicherungsansprüche und Leistungsauszahlungen jährlich 5–5,5 Billionen USD zur globalen finanziellen Widerstandsfähigkeit beitragen.

Um die soziale Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, rät der Bericht den Versicherern, ihre Aktivitäten im Bereich Impact Underwriting und Investieren sowie die Due-Diligence-Prüfung von Risiken im Zusammenhang mit ihren Kunden, Investitionspartnern und Geschäften – von Menschenrechtsverletzungen bis hin zu algorithmischen Verzerrungen – zu verbessern.

Der Bericht der Geneva Association schlägt einen innovativen Rahmen für Versicherer vor, um ihren „sozialen Fußabdruck" zu bewerten, der sich am Ansatz des Treibhausgasprotokolls zur Offenlegung von Kohlenstoffemissionen orientiert:

Anwendungsbereich 1 betrifft die sozialen Auswirkungen eines Versicherers auf seine Mitarbeiter.

Der Anwendungsbereich 2 betrifft die Auswirkungen des Versicherers auf die Gemeinden.

Anwendungsbereich 3 – der bei weitem wichtigste – umfasst die sozialen Auswirkungen des Versicherers in der gesamten Wertschöpfungskette, von der Risikoübernahme über die Dienstleistungen bis hin zu den Investitionen – sowohl im vorgelagerten Bereich (Partner in der Wertschöpfungskette) als auch im nachgelagerten Bereich (Kunden und Investitionsempfänger).

Jad Ariss, Managing Director der Geneva Association, sagte: „Es liegt auf der Hand, dass die Unternehmen mehr tun müssen, um die soziale Nachhaltigkeit zu fördern, insbesondere angesichts der Auswirkungen der Pandemie und des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Die Versicherer standen schon immer an vorderster Front dieser Agenda und werden dies auch weiterhin tun; der Kern des Versicherungsgeschäfts besteht darin, die Gesellschaft zu schützen, finanzielle Sicherheit und Seelenfrieden zu bieten und die Erholung von Schocks zu unterstützen. Dennoch können die Versicherer ihren Einfluss in diesem Bereich ausbauen und müssen sich mit dem Fehlen geeigneter Metriken befassen. Wir hoffen, dass unser Bericht als Leitfaden dient."

Der Autor des Berichts, Kai-Uwe Schanz, stellvertretender Managing Director und Director für sozioökonomische Resilienz bei The Geneva Association, sagte: „Der Bericht empfiehlt den Versicherern, einen dreistufigen Ansatz für das Management der sozialen Nachhaltigkeit zu wählen. Erstens: Maximierung der inhärent positiven sozialen Auswirkungen von Versicherungen; zweitens: Schutz dieser Vorteile durch sorgfältige Abmilderung potenziell negativer Auswirkungen; und drittens: Sondierung des Spielraums für zusätzliche, kommerziell tragfähige soziale Vorteile. Auf der Grundlage dieses Ansatzes glauben wir, dass die Versicherer ihre Rolle bei der Bereitstellung gesellschaftlich relevanter Produkte und bei der Schließung von Schutzlücken weiter ausbauen können. Dies ist wichtiger denn je, da der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft sozial gerecht und integrativ sein muss.

Die Geneva Association ist die einzige weltweite Vereinigung von Versicherungsunternehmen; ihre Mitglieder sind CEOs von Versicherungen und Rückversicherungen. Auf der Grundlage rigoroser Forschungsarbeiten, die in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern, akademischen Einrichtungen und multilateralen Organisationen durchgeführt werden, untersucht die Geneva Association die wichtigsten Risikobereiche, die sich wahrscheinlich auf die Versicherungsbranche auswirken werden, entwickelt Empfehlungen und bietet den Interessengruppen eine Plattform, um diese zu diskutieren. Insgesamt haben die Unternehmen der Geneva Association-Mitglieder ihren Hauptsitz in 26 Ländern der Welt, verwalten ein Vermögen von 21 Billionen USD, beschäftigen mehr als 2,5 Millionen Menschen und schützen 2,6 Milliarden Menschen.

