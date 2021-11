The Geneva Association, Zurich

Swiss Re CEO Christian Mumenthaler übernimmt den Vorsitz der Geneva Association

AIA CEO Lee Yuan Siong wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Aviva CEO Amanda Blanc tritt dem Vorstand bei

The Geneva Association gibt heute bekannt, dass Christian Mumenthaler, CEO der Swiss Re, im Rahmen der Vorstandssitzung am 10. November zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Verbandes ernannt wurde. Christian Mumenthaler, der seit November 2019 stellvertretender Vorstandsvorsitzender war, tritt die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Charles Brindamour, CEO von Intact Financial, an. Charles Brindamour verbleibt im Vorstand. Lee Yuan Siong, CEO der AIA, wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Ferner wurde Amanda Blanc, CEO von Aviva, bei der Generalversammlung der Geneva Association am 11. November zum neuen Vorstandsmitglied gewählt.

Christian Mumenthaler sagte: "Es ist mir eine Ehre, die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen, gerade in einer solch kritischen Zeit für unsere Branche und Gesellschaft, in der Rück/Versicherer mit immensen Herausforderungen wie dem Klimawandel und den Nachwirkungen der Corona-Krise konfrontiert sind. Ich danke Charles Brindamour für seine herausragende Führung in den vergangenen drei Jahren. Unter seinem Vorsitz hat The Geneva Association einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten im Bereich Forschung und Dialog leistet der Verband einen essentiellen Beitrag zur Debatte um die Stärkung der Resilienz gegenüber globalen Risiken. Ich freue mich darauf, unseren Anspruchsgruppen auch in Zukunft einen bedeutungsvollen Dienst zu erweisen.

Lee Yuan Siong sagte: "Es ist mir eine Ehre, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Geneva Association ernannt worden zu sein. Die enormen positiven Auswirkungen, die Versicherungen auf unsere Gesellschaft haben, sind heute wichtiger denn je. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Christian und den anderen Vorstandsmitgliedern. Gemeinsam werden wir die globalen Strategie- und Risikobelange angehen, mit denen sich unsere Branche konfrontiert sieht, und daran mitwirken, eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten."

Amanda Blanc sagte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christian, auf meine zielorientierte Mitwirkung bei der Geneva Association und darauf, die globale Versicherungsbranche in ihrer wichtigen Rolle im Hinblick auf die Resilienz unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen."

Jad Ariss, Geschäftsführer von The Geneva Association, sagte: "Es war mir eine Ehre, seit meinem Verbandseintritt im Jahr 2019 mit Charles Brindamour zusammenzuarbeiten. Ich freue mich sehr, dass Christian Mumenthaler die Rolle des Vorstandsvorsitzenden der The Geneva Association angenommen hat, und ich danke dem Vorstand für die reibungslose Abwicklung der Nachfolge. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christian als neuem Vorstandsvorsitzenden und Lee Yuan Siong als neuem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Ich möchte ausserdem ganz herzlich Amanda Blanc als neues Vorstandsmitglied willkommen heissen. Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern werden wir gewährleisten, dass The Geneva Association - mithilfe ihres Programms in den Bereichen Forschung und Dialog - der Versicherungsbranche weiterhin wertvolle Unterstützung bietet in ihrer Mission, die Welt nachhaltiger, fairer und widerstandsfähiger zu machen."

Informationen zur Geneva Association

Die Geneva Association ist der einzige globale Verband von Versicherungsunternehmen. Ihre Mitglieder sind CEOs von Versicherungen und Rückversicherungen. Auf der Grundlage aufwändiger Forschungsarbeiten, die in Zusammenarbeit mit Mitgliedern, akademischen Institutionen und multilateralen Organisationen durchgeführt werden, hat es sich die Geneva Association zur Aufgabe gemacht wichtige Trends und Risikobereiche zu erkennen und zu untersuchen, die die Versicherungsbranche beeinflussen können, und entsprechende Empfehlungen für die Branche und die politischen Entscheidungsträger herauszugeben.

Die Unternehmen der Mitglieder der Geneva Association haben ihren Hauptsitz in 25 verschiedenen Ländern weltweit. Sie verwalten insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 17,1 Billionen USD, beschäftigen 2,4 Millionen Menschen und schützen 1,8 Milliarden Menschen.

