Astea International Inc.

Nehmen Sie am Astea-Roundtable beim Field Service Europe 2019 teil und lernen Sie, wie sein kundenorientiertes Konzept ununterbrochenen Service für die geschäftige Einzelhandelsbranche gewährleistet

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Astea International Inc., ein weltweit führender Anbieter von Außendienstmanagement- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2662882-1&h=12679563&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2662882-1%26h%3D1980104303%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252F%26a%3Dservice%2Bmanagement&a=Au%C3%9Fendienstmanagement-) und Mobilitätslösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2662882-1&h=2299638804&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2662882-1%26h%3D331327346%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-workforce-management%252F%26a%3Dmobility%2Bsolutions&a=Mobilit%C3%A4tsl%C3%B6sungen), gab heute sein Sponsoring für Field Service Europe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2662882-1&h=4002459280&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2662882-1%26h%3D575846868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffieldserviceeu.wbresearch.com%252F%26a%3DField%2BService%2BEurope&a=Field+Service+Europe) bekannt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Diskussion steht die Frage, wie der Außendienst durch den Ausbau des Serviceangebots und den Übergang zu ergebnisorientierten Modellen vorangebracht werden kann. Zur Unterstützung dieses Themas veranstaltet Astea eine Roundtable-Diskussion mit seinem Kunden Centric, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2662882-1&h=4003206551&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2662882-1%26h%3D434309880%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.centric.eu%252Fnl%252F%26a%3DCentric%252C&a=Centric%2C) ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das IT-Lösungen und -Services für mehr als 4.000 Kunden in unterschiedlichen Branchen wie Einzelhandel, Behörden, Finanzen und Lieferketten anbietet. An diesem Roundtable werden die Führungskräfte von Cetric darüber berichten, wie sich ihr Unternehmen entwickelt hat, um das Niveau einer proaktiven und ununterbrochenen Servicebereitstellung zu bieten, das Kunden von heute vorlangen.

Anthony Daly, VP of Service Delivery in EMEA bei Astea, wird von Ferry Kalfsvel und Jos van Walree von Centric bei der Diskussion "So können die Anforderungen von heute und morgen im Außendienst bewältigt werden" unterstützt. Die Teilnehmer lernen wie Centric Business Intelligence in seinen Tooling-, Überwachungs- und Managementsystemen einsetzt, um ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, wie Centric die Effizienz seiner Außendiensttätigkeiten verbessert und gleichzeitig die Anforderungen seiner Kunden nach schnelleren Reaktionszeiten und personalisierten Serviceerfahrungen erfüllt.

"Wenn Sie sich einen effizienteren Betrieb wünschen, müssen Sie anhand Ihrer Überwachungsgeräte in Erfahrung bringen, ob etwas schief geht oder schief gehen wird, anstatt Zeit mit Anrufen und Servicebesuchen zu verschwenden", so Ferry Kalfsvel, Managing Director bei Centric Supply Chain Solutions. "Sie müssen an dem Punkt angelangen, an dem Sie Geräte remote überwachen und reparieren können."

Jos van Walree, Business Unit Manager, Managed Retail Services bei Centric, erklärt weiter, wie geschäftskritisch es für sein Team ist, die POS (Point of Sales)-Geräte seiner Kunden betriebsbereit zu halten.

"Wir bedienen Einzelhandelsgeschäfte, es dreht sich alles um die Kassengeräte", so Jos van Walree. "Wenn die Kasse nicht funktioniert, dann können unsere Kunden ihr Geschäft nicht betreiben oder weiterhin effektiv funktionieren. Unsere Mission ist es, sicherzustellen, dass es nicht dazu kommt. Wir gewährleisten, dass ihr Geschäft weiterhin floriert und wächst."

Zusätzlich zum Roundtable wird das EMEA-Team von Astea am Stand Nr. 18 demonstrieren, wie Asteas einzigartige FSM-Plattform datengesteuerte Business Intelligence liefert, damit Serviceunternehmen proaktiven ununterbrochenen Service bieten können.

Wenn Ihre Kunden konsistentere und personalisiertere Dienstleistungen wünschen, nehmen Sie an unserer Roundtable-Diskussion teil oder besuchen Sie den Stand Nr. 18, um zu erfahren, wie Astea Ihrem Unternehmen helfen kann, seine Tooling-, Überwachungs- und Managementsysteme zu modernisieren, um diese und andere strategische Ziele für 2020 zu erreichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Astea.com.

"Abschließend sei gesagt, dass der Zeitpunkt dieser Konferenz perfekt mit der Ankündigung zusammenfällt, dass der Zusammenschluss der beiden FSM-Industrietitanen IFS und Astea noch vor Jahresende erfolgen soll. Die IFS- und Astea-Teams freuen sich auf die Zusammenarbeit und werden den Field Service Europe 2019 als Gelegenheit für Networking nutzen und um zu feiern, was als Nächstes kommt."

Informationen zu Astea International

Astea International ist ein weltweit führender Anbieter von Außendienst- und mobilem Workforce-Management, einschließlich aller Eckpfeiler des Full-Service-Lifecycle-Managements: Kundenmanagement, Servicemanagement, Forward- und Reverse-Logistikmanagement sowie mobiles Workforce-Management und Optimierung. Mit der Technologie von Astea können die weltweit besten serviceorientierten Unternehmen einen höheren Gewinn erzielen und gleichzeitig Kundenzufriedenheit und Service Levels durch proaktive Kommunikation ausbalancieren, die an jedem Berührungspunkt der Kundenbeziehung ein nahtloses, konsistentes und hochpersonalisiertes Ergebnis schafft. Die Lösungen von Astea vereinen Prozesse, Personen, Teile und Informationen, um das gesamte Unternehmen auf nachhaltige Werte in hart umkämpften globalen Märkten auszurichten.

www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.

© 2019 Astea International Inc. Astea ist eine eingetragene Marke von Network Data, Inc., einer Tochtergesellschaft von Astea International Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040745/FieldServiceAmsterdam_EventBanner__1.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Unternehmenskontakt: Emily Hackman

Exec. Director of Global Marketing

215-682-2500

ehackman@astea.com oder Investor Relations: Matt Kreps

Managing Director

Darrow Associates Investor Relations

214-597-8200

mkreps@darrowir.com