Der Gründer von Ethereum und Decentral, Anthony Di Iorio, kündigt das globale Enthüllungsereignis von „Andiami: The Quest for Liberty" am 7. November in Toronto an

Lassen Sie sich auf die Whitelist setzen, um sich Ihr goldenes Ticket für einen der begrenzten Sitzplätze bei der Enthüllung von Andiami zu sichern, einem Projekt zur Förderung eines von Nutzern kontrollierten Internets.

Andiami: The Quest for Liberty wird am Abend des 7. November 2022 im Metro Toronto Convention Centre enthüllt, gab der Gründer von Ethereum, Decentral und Jaxx, Anthony Di Iorio, bekannt. Andiami ist ein auftrebendes globales Technologieprojekt, das konzipiert wurde, um ein von Nutzern kontrolliertes Internet voranzubringen und gleichzeitig führende dezentralisierte Technologien wie Bitcoin, Ethereum und andere zu ergänzen und zu unterstützen.

Die Inhaber von goldenen Tickets werden zu den ersten gehören, die mehr über die maßgeschneiderte Hardware und Produkte des Projekts, die skalierbare und robuste Infrastruktur, neue Protokolle und das einzigartige Anreizmodell für Mitwirkende am Ökosystem erfahren werden. Inhaber der besonderen goldenen Tickets werden außerdem bei einer Reihe von Giveaways und Verlosungen bei der Veranstaltungen berücksichtigt.

„Die Bewegung der Dezentralisierung ist an einem entscheidenden Punkt in ihrer Evolution angelangt. Herausforderungen wie die anhaltende Zentralisierung dezentralisierter Infrastruktur und das Fortbestehen von Web2-Geschäftsmodellen behindern die Realisierung eines von Nutzern kontrollierten Internets, was einige Web3 nennen", erklärt Anthony Di Iorio. „Seit zehn Jahren bauen mein Team und ich die Infrastruktur, Tools und Frameworks auf, um individuelle Befähigung zu unterstützen und gleichzeitig die Resilienz dezentralisierter Netzwerke zu stärken. Andiami ist das Ergebnis, und wir freuen uns, es der Welt am 7. November vorzustellen."

Gemäß des Engagements von Di Iorio für Inklusion und Zugänglichkeit von Blockchain-Veranstaltungen sind goldene Tickets für die begrenzte Anzahl von Sitzplätzen bei der Enthüllung kostenlos. Um sich Ihr Ticket zu sichern, solange sie verfügbar sind, lassen Sie sich auf andiami.org auf die Whitelist setzen.

Die Veranstaltung von Andiami am 7. November, die ursprünglich für den 3. November geplant war, ist jetzt das Herzstück einer einwöchigen Reihe von Blockchain- und Web3-Veranstaltungen, die vom 3. bis zum 10. November in Toronto stattfinden. Diese besondere Woche feiert ein Jahrzehnt Krypto in Kanada und wird unter anderem zusammen mit Web3 & Blockchain World (W3B) veranstaltet, einer zweitägigen globalen Konferenz angeführt von Don & Alex Tapscott, und BlockHack Global, einem kostenlosen dreitägigen Hackathon. BlockHack Global wird von Bitcoin Bay organisiert, einer der ältesten Blockchain-Community-Organisationen in Toronto.

Weitere Informationen über die Enthüllung des Andiami-Projekts und andere Veranstaltungen in dieser Woche finden Sie unter andiami.org/events.

Anthony Di Iorio

Ende 2013 finanzierte und gründete Anthony Di Iorio zusammen mit anderen Ethereum, die dezentralisierte Smart-Contract-Plattform, die bei ihrem Höchststand eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden USD erreichte. Zurzeit ist er Gründer und CEO von Decentral Inc., einem Innovationszentrum und Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Toronto, das sich auf dezentralisierte Technologien konzentriert.

Decentral Inc . baut Tools, die im Mittelpunkt des nächsten Internets stehen. Dazu gehört Jaxx Liberty, ein kostenloses nicht-depotführendes Wallet für Kryptowährungen, das weltweit Millionen von Menschen mit den Tools befähigt, die sie brauchen, um ihr digitales Leben zu steuern. Decentral hat vor kurzem Andiami: The Quest for Liberty, ein aufstrebendes globales Technologieprojekt, angekündigt.