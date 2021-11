Yadea Group

EICMA 2021: Yadea glänzt mit neuestem Produkt und neuer Technologie

Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, hat der Welt auf der EICMA 2021, die derzeit vom 23 bis zum 28 November in Mailand stattfindet, ihr neuestes Produkt und ihre neuen Technologien vorgestellt. Am Eröffnungstag der Veranstaltung erregte Yadea dank seiner aufregenden Forschung und Entwicklung für neue Elektrofahrzeuge nonstop die Aufmerksamkeit von Pressevertretern, Händlern und Besuchern.

Yadea stellt an seinem Stand seine komplette Produktpalette vor, darunter Elektromotorräder, E-Mopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Tretroller. Hier präsentiert die Marke auch ihre neuesten Innovationen, die das Fahren sicherer, angenehmer und umweltfreundlicher machen, wie kabelloses Laden, Schnellladen und den Batterie-Tausch-Service mit der Technologie von Gogoro Network.

"Wir sind froh, dass die EICMA im Jahr 2021 wieder stattfindet, nachdem sie 2020 wegen COVID-19 abgesagt worden war. Wir von Yadea freuen uns sehr, unsere gesamte Produktpalette, einschließlich unserer neuesten Produkte und Technologien, auf der einflussreichsten Veranstaltung der Branche ausstellen zu können", so Aska Zeng, Geschäftsführer von Yadea.

Der Star der Messe ist der neue Allround-Elektroroller Y1S von Yadea, der Anfang dieses Monats auf den Markt kam. Das anpassungsfähige Design des Y1S wurde speziell für Unternehmen entwickelt und erfüllt die Anforderungen zahlreicher kommerzieller Anwendungen. Die erste Lieferung des Y1S wird in Kürze in Italien erhältlich sein. Der Vertriebspartner von Yadea in Italien ist die Padana Sviluppo Group.

Das intelligente E-Moped verfügt über zahlreiche Komfortfunktionen, unter anderem zwei Akkus, die direkt geladen oder zum Laden abgenommen werden können, sowie ein intelligentes Batteriemanagement, das Sicherheit und Langlebigkeit erhöht.

Außerdem präsentiert Yadea seine aktuelle Flaggschiff-Produktreihe, einschließlich des Yadea G5, der sowohl durch sein schlankes Design und die Farbgebung als auch durch ein führendes Leistungssystem überzeugt; außerdem den C1S, dessen Erscheinungsbild mit einem Red Dot Award ausgezeichnet wurde; Elektrofahrräder für die Freizeit, unter anderem das YS500, das mit einem Mittelmotor ausgestattet ist; elektrische Tretroller für kurze Strecken in der Stadt, wie der KS5, der im April auf Amazon in Nordamerika eingeführt wurde, und der in den Startlöchern stehende KS3, sowie weitere hochmoderne Produkte, die den vielfältigen Transitanforderungen der aufstrebenden E-Mobility-Verbraucher auf der ganzen Welt entsprechen.

Das Unternehmen Yadea, das besonders auf seine technische Forschung und Entwicklung stolz ist, macht auf der Veranstaltung auch aufgrund seiner neuen elektrischen Zweirad-Technologie von sich reden. Das neue kabellose Ladegerät des Unternehmens ermöglicht das bequeme kontaktlose Laden von E-Mopeds. Die superschnelle Ladetechnologie von Yadea stellt ein weiteres Highlight dar: Dank der Nutzung von Technologien aus dem Automobilbereich können elektrische Zweiräder in nur 20 Minuten auf bis zu 80 % aufgeladen werden.

Ebenfalls im Fokus steht Yadeas Batterie-Tausch-Service. Die von Gogoro Network entwickelte Technologie ermöglicht es den Fahrern, ihre Batterien unterwegs innerhalb von Sekunden aufzuladen und so weitere Strecken zurückzulegen.

"Die Resonanz auf unsere Produkte und Technologien anlässlich der EICMA 2021 stärkt Yadeas Fokus auf die Bereitstellung verschiedener Arten von fortschrittlichen Produkten und Lösungen und darüber hinaus auch Yadeas kontinuierliches Streben nach Verbesserung der F&E-Fähigkeiten mit dem ultimativen Ziel, den Nutzern ein optimiertes Fahrerlebnis zu bieten. Die Internationalisierungsstrategie unserer Marke ist in vollem Gange - und das ist erst der Anfang. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Reichweite weiter ausbauen, indem wir mehr Menschen dabei helfen, "ihr Leben zu elektrisieren" und eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Fortbewegungslösungen anzuregen", erklärte Zeng.

