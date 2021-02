EW Nutrition GmbH

EW Nutrition akquiriert von Novus International die Produktlinien für Futterqualität und Pigmente

Visbek (ots)

EW Nutrition, ein globaler Anbieter von Lösungen zur effektiveren Tierernährung, gab heute bekannt, die Geschäftszweige zur Verbesserung der Futterqualität und Pigmente von Novus International übernommen zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird EW Nutrition nun Eigentümer bekannter Marken wie SANTOQUIN® - Futterkonservierungsstoffe, SURF●ACE® - Hilfsmittel für die Futtermittelherstellung und AGRADO® - Futterzusätze. Mit der Akquisition wird EW Nutrition gleichzeitig Eigentümer einer hochmodernen Produktionsanlage in Constantí, Spanien.

"Diese Akquisition wird unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, die globale Marktposition von EW Nutrition deutlich stärken und sowohl unser Produkt-Portfolio als auch unseren geographischen Wirkungskreis erweitern“, sagt Michael Gerrits, Geschäftsführer von EW Nutrition. "Die erworbenen Produkte werden die Mission von EW Nutrition, die Auswirkungen der Resistenz von Antibiotika durch die Bereitstellung umfassender Lösungen für die Tierernährung zu mindern, weiter unterstützen."

Dan Meagher, Präsident und CEO von Novus International, erklärte, dass der Verkauf zum Novus Projekt Destiny gehört. Dieses Projekt ist ein mehrjähriger Plan, der das Unternehmen durch Lösungen für die Tierernährung zum branchenweit führenden Anbieter im Bereich Tiergesundheit machen soll. Novus International wird sich dabei auf seine Kernkompetenzen und auf neue Technologien konzentrieren.

"Wir freuen uns, mit EW Nutrition ein Unternehmen gefunden zu haben, dass diese Produktlinien dem Markt wertbringend zur Verfügung stellt", sagte Meagher. „Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Projekt Destiny. Da unsere Produktlinien für Futterqualität und Pigmentierung bei EW Nutrition nun in guten Händen sind, freuen wir uns, unsere Energie darauf zu konzentrieren, neue, innovative Technologien und damit bedeutsame Lösungen für die Tierernährung und zum Nutzen unserer Kunden zu entwickeln. “

Die Transaktion wurde am 1. Februar 2021 abgeschlossen. Ein solider Servicevertrag zwischen den Unternehmen regelt wichtige Aktivitäten, um den Kunden einen reibungslosen Übergang zu garantieren.

Die finanziellen Details des Verkaufs sind vertraulich.

Über EW Nutrition

EW Nutrition ist ein weltweit agierendes Unternehmen in der Tierernährung, dass Integratoren, Futtermittelherstellern und Selbstmischern umfassende, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Darmgesundheit, Antibiotikareduktion, Jungtierernährung, Toxin-Risikomanagement und vieles mehr bietet. www.ew-nutrition.com

Über Novus International

Novus International, Inc. ist führend in der wissenschaftlichen Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lösungen für die Landwirtschaft in den Bereichen Tiergesundheit und Tierernährung. Das Portfolio von Novus umfasst ALIMET®- und MHA® Futterzusätze, MINTREX® Chelat-Spurenelemente, CIBENZA® enzymatische Futterzusätze, NEXT ENHANCE® Futterzusatzstoffe, ACTIVATE® Futtersäuren und andere spezielle Zusätze. Novus befindet sich in Privatbesitz von Mitsui & Co., Ltd. und Nippon Soda Co., Ltd. Novus hat seinen Hauptsitz in Saint Charles, Missouri, USA und betreut Kunden auf der ganzen Welt. www.novusint.com