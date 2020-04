RevBits LLC

RevBits gibt die Verfügbarkeit der nächsten Generation seines Produktpakets für Cybersicherheit bekannt

Melville, New York (ots/PRNewswire)

Die einzigartige Architektur beruht auf frisch patentierten Technologien und bietet beispiellosen Schutz gegen sich ständig verändernde Bedrohungen.

RevBits gibt die allgemeine Verfügbarkeit seines Produktpakets für Cybersicherheit bekannt, das dafür ausgelegt ist, Unternehmen rund um den Globus erstklassigen Schutz gegen Cyberangriffe zu bieten. Die RevBits-Plattform stützt sich auf eine einfache Grundvoraussetzung: "Eine umfassende Technologie-Lösung zu erschaffen, die Gefahren aus dem Netz erkennt, abwehrt und zerstört und sie so daran hindert, das geistiges Eigentum in der Netzumgebung unserer Kunden beeinträchtigt oder zerstört wird."

Die Architektur der Plattform ist so konzipiert, dass sie den wachsenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus ist und den Mangel an innovativen Lösungen zur Erkennung und Abwehr in bestehenden Produkten zur Cybersicherheit mit im Blick hat. Netzwerke werden nicht nur durch Malware bedroht, sondern sehen sich in einem noch größeren Ausmaß Angriffen durch sehr intelligente Kriminelle und durch von bestimmten Staaten finanzierte Akteure ausgesetzt, die wissen, was sie wollen und mit welchen gegen sie ergriffenen Maßnahmen sie zu rechnen haben. Diese Wirklichkeit hat das Unternehmen angetrieben, einzigartige, patentierte Methoden zu entwickeln, mit denen die Standardvoraussetzungen für die Cybersicherheitsumgebung auf ein wesentlich höheres Level angehoben werden.

"Da das Bedrohungsniveau im Cyberspace immer weiter ansteigt, und das mit einem alarmierenden Anstieg bei der Zahl der kompromittierten und gehackten Unternehmen, ist es mittlerweile glasklar, dass Mainstream-Lösungen versagen, wenn es um einen angemessenen Schutz geht", so CEO David Schiffer. "Darum sind wir auch zuversichtlich, dass unser Komplettpaket weltweit die Gefährdung und die Verluste unserer Kunden erheblich verringern kann und für ihre Netzwerke gleichzeitig mehr Schutz bietet und praktische Informationen darüber liefert."

Das RevBits Produktpaket für Cybersicherheit umfasst die folgenden Einzelmodule:

§ RevBits Email Security § RevBits Endpoint Security § RevBits Deception Technology § RevBits Privileged Access Management für Passwörter, Sicherheitsschlüssel und Zertifikate

"Wir haben, und das haben uns auch führende Analysten bestätigt, einen einmaligen Ansatz bei der Entwicklung unserer Lösung gefunden, der zu einer ganzen Reihe von Patenten geführt hat und der Funktionen hervorgebracht hat, die es bislang nicht am Markt gab. Durch die flexiblen Möglichkeiten, das gesamte Paket oder einzelne Module zur Ergänzung in einer bestehenden Netzumgebung einzusetzen, haben Kunden die Wahl, wie sie ihren Schutz optimal gestalten", sagte CTO Mucteba Celik. "Es ist äußerst befriedigend, jetzt das komplette Paket auf den Markt bringen zu können, wenn man bedenkt, dass wir in den vergangenen Jahren ein Team von fast hundert Entwicklern koordinieren und unter einen Hut bringen mussten."

Weitere Informationen zur RevBits Produktpaket für Cybersicherheit erhalten Sie unter www.revbits.com

Informationen zu RevBits

RevBits, das 2016 gegründet wurde, ist ein innovatives Unternehmen für Cybersicherheit. Es hat sich der Aufgabe verschrieben, seinen Kunden auf der Grundlage von Expertenwissen erstklassigen Schutz zu bieten. RevBits hat seinen Hauptsitz auf Long Island in New York und verfügt über Niederlassungen in Melville, New York, in Princeton, New Jersey, in Boston, Massachusetts, sowie in Antwerpen in Belgien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.revbits.com

